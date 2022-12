Peveragno: prolungata di un giorno la mostra fotografica su passato e presente del paese

Grande successo per la mostra fotografica 'Peveragno di ieri e di oggi', che viene riproposta giovedì 8 dicembre dalle 14.30 alle 19.



La notizia è stata comunicata attraverso la pagina Facebook del Comune dall'amministrazione, che ha sottolineato - oltre alla valenza artistica della mostra in sé - come sia anche un'occasione per visitare all'interno la nuova struttura polifunzionale 'A La Sousta'.