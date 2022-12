Volley maschile A3: Monge Gerbaudo Savigliano a Parma nel turno dell'Immacolata

Nemmeno il tempo di rifiatare per il Monge-Gerbaudo Savigliano, che, dopo la bella vittoria del 3 dicembre contro San Giustino, torna già in campo per il giorno dell’Immacolata, nel secondo infrasettimanale stagionale. Nell’undicesima giornata del Girone Bianco della Serie A3 Credem Banca, i ragazzi di coach Simeon rendono visita al WiMore Parma, per una gara cruciale nel prestigioso PalaRaschi.

L’avversario. Sesto in classifica, a soli due punti dal quarto posto, ultimo utile per l’accesso alla Coppa Italia, il WiMore Parma è una delle squadre più in forma del momento. Dopo alcuni risultati negativi, infatti, gli emiliani si sono compattati e, nonostante qualche assenza di troppo, hanno trovato due preziose vittorie, contro Brugherio e soprattutto contro Belluno. Tra i punti di forza, la solidità di un gruppo che ha nel palleggio di Federico Rossatti una delle sue armi più pericolose. Da tenere d’occhio anche Reyes Leon, autore di 19 punti in terra veneta, che insieme a Fall ha ottimamente sostituito gli opposti Cuda e Beltrami, assenti anche contro Savigliano per infortunio.

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. In casa Monge-Gerbaudo Savigliano si è consci del peso di un incontro che potrebbe decidere molto del futuro prossimo dei biancoblu, soprattutto in chiave Coppa Italia.

Coach Lorenzo Simeon preferisce però restare concentrato sulla partita, senza troppi calcoli: “Parma significa andare a giocare in una piazza e in un palazzetto storici della pallavolo italiana. Per noi sarà un piacere e un onore. Poi, giochiamo contro una squadra in salute, che viene da due vittorie di grande peso, e che è una nostra diretta inseguitrice, con tanti punti di forza. Sarà uno scontro cruciale per la corsa ai primi quattro posti, non possiamo negarlo, ma conterà soltanto entrare in campo bene ed avere il giusto approccio. Serviranno un’ottima battuta e grande attenzione nella gestione degli errori”.

I precedenti. Sarà una prima assoluta tra le due compagini, mai affrontatesi nella Serie A3 Credem Banca.Dove vederla. Come tutte le gare della Serie A3 Credem Banca 2022/23, la partita tra WiMore Parma e Monge-Gerbaudo Savigliano sarà trasmessa sul canale YouTube della Lega Volley. L’appuntamento è per le ore 18 di giovedì 8 dicembre.