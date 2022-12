Volley maschile: VBC Mondovì/Villanova, il punto sul settore giovanile

Nel Campionato di serie D il VBC Mondovì Villanova allenato da Loris Ferrero supera l’ Alto Canavese con un rotondo 3-0 (25-18,25-16,25-16) e conquista l’ ottavo successo stagionale. Grazie a questi ulteriori 3 punti i monregalesi salgono a quota 24 punti e raggiungono in vetta il Montanaro, che però deve recuperare la partita con Chieri, mentre al terzo posto ora c’ è il Biella con 20 punti ed al quarto con 18 il Chieri, che però ha una partita in meno. Sabato alle 20.30 il VBC è atteso dalla difficilissima trasferta a Caluso sul campo dell’ attuale capolista Montanaro: l’ obbiettivo dei monregalesi è quello di provare a conquistare punti preziosi per non perdere contatto con la capolista.

Nel Campionato U.19 la partita fra il VBC Mondovì/Villanova ed il VBC Mondovì Villanova Bianco (ossia il gruppo dell’ U.17) è stata rinviata a martedì 20 dicembre alle ore 19, sempre al Palaitis di Mondovì. Il prossimo turno è in programma giovedì 15 dicembre e vedrà il VBC ospitare la capolista Cuneo Rosso (Palaitis, ore 20.45), mentre il VBC Bianco giocherà alle 20.30 a Cuneo contro il Cuneo Bianco secondo.

Nel Campionato U.17 netto successo esterno per i monregalesi allenati da Woitech Baranowicz, che piega per 3-0 (14-25,15-25,20-25) il Savigliano. Grazie alla conquista di questi ulteriori 3 punti i monregalesi salgono a quota 12 punti al terzo posto, a -6 dal Cuneo Bianco secondo (in vetta c’ è il Cuneo Rosso con 24 punti) ed a +2 sull’ Asti quarto (al quinto posto c’ è Alba con 7 punti ed al sesto Savigliano con 1). Domenica alle ore 10.30 al Pala Tomatis di Vilanova arriva l’ Alba quinto: l’ obbiettivo dei monregalesi è quello di provare a conquistare il quinto successo stagionale e consolidare la terza posizione.

Nel Campionato U.15 convincente successo esterno per il VBC allenato da Maurizio Maccagno e Matteo Ciccone, che piega per 3-0 (17-25,21-25,12-25) il Dronero. Grazie alla conquista di questi ulteriori 3 punti i giovanissimi monregalesi salgono a quota 15 punti al terzo posto, a -1 dal Saffirio Savigliano secondo (in vetta c’ è il Cuneo con 24 punti) ed a +4 sull’ Alba quarto (al quinto posto c’ è Dronero con 6 punti ed al sesto il Nobil Homo Savigliano con 0). Nel prossimo turno i monregalesi ospiteranno la capolista Cuneo: l’ obbiettivo è quello di giocare una buona partita e vendere il più cara possibile la pelle.