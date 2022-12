Il tuo Natale a Saluzzo: domani il Mercatino, negozi aperti e intrattenimenti

"ll Tuo Natale a Saluzzo," il programma di avvicinamento alle Festività, continua con i Mercatini insieme ad animazioni e spettacoli.

A Saluzzo domani, giovedì 8 dicembre, in centro si svolge il Mercatino di Natale. Ci saranno negozi aperti tutto il giorno e tanti intrattenimenti per tutti: in piazza Risorgimento gli Elfi di Natale, bolle di sapone e giochi di gruppo; mentre in corso Piemonte Giacomino Pinolo e Mescla Magica e in via palazzo di città giochi in legno a cura di Mago Trinchetto e la consegna della letterina a Babbo Natale.

Domenica 11 dicembre è la volta del Mercatino di Natale a Castellar in via Maestra, in collaborazione con il Comitato del Forno.

Ci saranno il Mercatino dell’artigianato natalizio, laboratori per i più piccoli a cura di "Elena in Soffitta" al pomeriggio musica per il borgo con la corale J’Amis del Cher, aspettando i fuochi artificiali! che arriveranno alle 17,30 con lo spettacolo pirotecnico a cura della Piro.G Pirotecnica di Ghibaudo, “Campione Italiano 2020”.

Per tutto il giorno Castellar e Saluzzo saranno unite da una navetta gratuita promossa da Bus Company e Fondazione Amleto Bertoni con partenza dalle 9.30 sino alle 18.30 (Saluzzo – Piazza XX Settembre / Castellar – ingresso paese).

Tutto il programma sul sito della Fondazione Bertoni.