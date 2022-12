Beppe Ghisolfi e il consiglio ai politici prima del 'match' con Giletti: "Meno TikTok e più educazione finanziaria"

Il Banchiere internazionale e scrittore ringrazia il prestigioso conduttore della 7, giornalista e inviato preparato e coraggioso, per avere accettato l'invito dell'editore Nino Aragno, e dell'accademia di educazione finanziaria (della quale lo stesso Ghisolfi è cofondatore e presidente), a essere presente come protagonista d'eccezione lunedì 19 dicembre a Villa Tornaforte (oggi Aragno) a Cuneo.



Giletti si confronterà infatti con il Professor Ghisolfi sui temi dell'educazione finanziaria e delle sue concrete applicazioni veramente sfidanti per la contingenza politica ed economica attuale non solo Italiana, sebbene soprattutto italiana per via della questione dei non ancora alti livelli di conoscenza delle terminologie della finanza strategiche per varare delle buone manovre economiche, a livello di classe politica, e per diversificare opportunamente i rischi, da parte del risparmiatore medio oggi in lotta con speculazione e inflazione.



"Non pochi politici giocano a tiktok o dialogano su Instagram, tutti strumenti utilissimi per un filo diretto, ma anzitutto è importante comunicare nozioni esatte di economia e di finanza per gestire e cercare di risolvere i problemi quotidiani delle persone. Grazie a quanti hanno concorso all'evento del 19 alle ore 18 a Villa Aragno Tornaforte".