Come Scegliere Prodotti per capelli

Come scegliere il prodotto giusto in base al tipo di capello

Lungo, corto, riccio o liscio: ad ogni capello il suo prodotto. C’è chi deve combattere tutta una vita con una capigliatura crespa ed è sempre alla ricerca di un prodotto per capelli anti crespo e chi invece ha capelli lisci e fini e tenta disperatamente di donargli volume. La scelta del prodotto giusto non è semplice, perché ogni chioma ha le sue specifiche esigenze. In questa mini-guida alla scelta dei prodotti per capelli più adatti alle tue esigenze, quindi, partiremo proprio dall’analisi della chioma, insegnandoti innanzitutto a riconoscere le principali caratteristiche e, di conseguenza, le sue esigenze.

Non solo ricci o lisci

La distinzione non è semplicemente tra capelli ricci o lisci, ma anche tra capelli secchi o grassi, oltre che quelli di diverso spessore. Molte delle loro caratteristiche dipendono dal Dna e dalla provenienza geografica e dall’etnia di appartenenza. Per tutti, comunque, i capelli svolgono un’importante azione protettiva per la pelle, per la scatola cranica e per il cervello, regolando la temperatura e l’idratazione della testa.

Queste le principali tipologie di capelli:

Cimotrichi

I capelli cimotrichi sono i capelli lisci, al massimo leggermente ondulati, tipici della popolazione caucasica. Caratterizzano persone con la pelle chiara e lineamenti delicati.

Ulotrichi

I capelli ulotrichi appartengono a persone caratterizzate dalla pelle olivastra e occhi neri; sono tipici delle popolazioni africane e sono neri, crespi e ricci.

Lissotrichi

I capelli lissotrichi sono i capelli tipici delle popolazioni di origine asiatica e dei nativi americani, ossia delle persone caratterizzate da capigliature lisce e scure e dalla pelle leggermente olivastra.

Differenze di spessore

Al di là delle tipologie e delle diverse etnie, che con il passare degli anni e delle continue migrazioni presentano caratteristiche sempre più mixate, diverse e in evoluzione, i capelli si differenziano anche per il loro spessore che può oscillare tra un minimo di 0.06 mm a un massimo di 0,1 mm.

Età diverse, capelli diversi

A differenziare la tipologia di capello è anche l’età, la stagione e le abitudini. Con il tempo, infatti, le caratteristiche dei nostri capelli possono cambiare, perché gli scompensi ormonali possono portare a un loro assottigliamento o alla presenza di sebo e forfora. Lo stress, le malattie e le loro eventuali conseguenti terapie, possono causare un loro indebolimento, mentre le abitudini alimentari possono aiutare il loro benessere. Se consumi molta frutta fresca, fai sicuramente il pieno di vitamine e il benessere dei tuoi capelli lo dimostrerà. Se sei uno sportivo, probabilmente farai lavaggi frequenti e, in questo caso, i tuoi capelli ne risentiranno. Che fare in questi casi? Scegliere il prodotto adatto.

Come scegliere i prodotti per capelli adatti a te

Si torna così alla domanda iniziale: come fare per scegliere i prodotti migliori per i tuoi capelli? Fatto l’esame della situazione, constatata la loro natura, potrai scegliere quelli che più fanno al caso tuo.

Se sei una persona da lavaggi frequenti, dovrai optare per uno shampoo delicato e rispettoso della cute che idraterà senza appesantire donando morbidezza e volume ai tuoi capelli.

Se i tuoi capelli saranno sottili e privi di volume, dovrai optare per uno shampoo e un balsamo pensato per donargli forza e volume; se saranno secchi e danneggiati, dovrai probabilmente fare ricorso a uno shampoo a un balsamo ma anche a una maschera idratante e nutriente per restituire loro la corretta morbidezza.

Infine, da non dimenticare, i capelli e la cute grassa, che hanno bisogno di shampoo e balsamo specifico ma che possono essere trattati anche con uno scrub specifico, che sia delicato e ad azione purificante.

Fai un’attenta analisi della situazione e scegli con scrupolo, perché usare i prodotti giusti per la tua chioma significa avere sempre capelli dall’aspetto sano e luminoso.