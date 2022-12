Le memecoin come Dogecoin e Shiba Inu perdono popolarità mentre gli investitori preferiscono token di utilità come Metacade (MCADE)

Dopo i guadagni deludenti di monete come Dogecoin e Shiba Inu, e i recenti problemi nel mondo cripto, gli investitori si stanno orientando verso token con un'effettiva utilità pratica, come il token di utilità Metacade (MCADE).

Dogecoin e Shiba Inu hanno uno scarso valore intrinseco e non hanno casi d'uso ben definiti, come è successo ultimamente per molte criptovalute. Questo è il motivo principale per cui gli investitori preferiscono MCADE, anche se ci sono altre ragioni. In questo articolo analizzeremo MCADE e come potrebbe rappresentare un'opportunità di investimento superiore.

Una Panoramica sul Token di Utilità MCADE

MCADE è il token legato all'ecosistema Metacade. Può essere utilizzato per ricevere ricompense tramite staking e un giorno sarà utilizzato per poter votare, visto che il suo obiettivo è quello di diventare un DAO in futuro. Viene anche utilizzato per trasferire il valore tra i portafogli degli utenti.

I portafogli di tesoreria multi-firma di Metacade sono altamente sicuri e richiedono la firma di due persone per le transazioni; ciò contribuirà a mantenere protetti i fondi della community. MCADE può essere utilizzato anche per partecipare a tornei, con ricompense nello stesso token. Si tratta di un token multiuso con diversi casi d'uso che aumenteranno con l'ulteriore sviluppo dell'ecosistema.

Metacade intende essere un gaming hub Web3 completo, dove i partecipanti possono sperimentare una gamma sempre più ampia di giochi di ultima generazione, guadagnando al contempo MCADE. Oltre a divertirsi individualmente, gli utenti possono anche connettersi con gli altri, ampliando le loro conoscenze. La piattaforma offre una varietà di mezzi per partecipare, tra cui premi, concorsi, giochi, interazioni, lavori, scommesse e molto altro ancora, garantendo l'interesse di un'ampia gamma di utenti.

Metacade diventerà il luogo perfetto per conoscere imprenditori, sviluppatori di giochi e investitori in criptovalute che condividono interessi comuni. Sarà possibile condividere idee, competenze e obiettivi mentre si lavora per raggiungere gli obiettivi comuni (investimenti, sviluppo, test, ecc.). Il token MCADE contribuirà a facilitare tutti questi obiettivi, qualunque essi siano.

Grazie a Metacade, potrai vedere quali sono i giochi più popolari del momento, vedere come si comportano gli altri nelle classifiche, scrivere recensioni e ottenere l'accesso anticipato alle nuove funzioni e ai nuovi contenuti della piattaforma. Inoltre, potrai parlare con gli altri membri in tempo reale dei giochi in uscita. Diventerà esattamente ciò che i giocatori stanno cercando.

La Criptovaluta Meme Dogecoin

Dogecoin è conosciuta come una criptovaluta meme. Non è come Bitcoin o Ethereum che hanno un utilizzo pratico e sono meno soggetti a svalutazione in caso di crollo delle criptovalute. Un token meme è fondamentalmente un token creato per scherzo che non offre alcun valore. Non c'è un vero e proprio caso d'uso.

Tuttavia, una criptovaluta meme può aumentare di valore, ben oltre le previsioni di prezzo, anche durante un crollo del mercato generale. Questo è dovuto principalmente al fatto che i trader cercano di guadagnare, visto che non c'è un vero motivo per possedere una moneta del genere. La criptovaluta Dogecoin è aumentata di valore in numerose occasioni semplicemente grazie alla spinta ricevuta dai tweet di Elon Musk.

Ad esempio, il prezzo di Dogecoin è aumentato del 35% solo per la recente acquisizione di Twitter da parte di Musk. Il prezzo di questa criptovaluta sembra essere strettamente correlato all'attività social delle celebrità, il che significa che potrebbe crollare con la stessa rapidità con cui è cresciuta e non può in alcun modo essere considerato un investimento stabile a lungo termine.

Secondo un articolo di Cointelegraph, la criptovaluta Dogecoin è ipercomprata e sopravvalutata dall'aprile del 2021, il che potrebbe far pensare a un imminente crollo.

La Criptovaluta Meme Shiba Inu

Non c'è alcuna differenza reale tra la criptovaluta meme Shiba Inu e Dogecoin. In realtà, Shiba Inu si è ispirato a Dogecoin. Il suo prezzo è anche sensibile alle fluttuazioni del mercato, in particolare durante un crollo delle criptovalute. Segue una dinamica simile all'altra cripto, infatti una volta il prezzo di Shiba Inu è sceso del 10% quando Elon Musk ha twittato che non ne possedeva.

Anche Shiba Inu ha un logo raffigurante un cane, ripreso da Dogecoin. Tuttavia, nonostante la netta mancanza di innovazioni e il recente crollo, la criptovaluta ha ancora una notevole capitalizzazione di mercato grazie al clamore, agli algoritmi di trading e al sostegno delle celebrità.

Nel settembre 2021, Shiba Inu è cresciuta vertiginosamente fino a raggiungere un massimo di $0,00087 per token, ma da allora ha subito un brusco calo, con il valore che attualmente si aggira intorno a $0,000009 per token, registrando una perdita di quasi 100 volte.

Perché gli investitori preferiscono Metacade a Dogecoin e Shiba Inu

Le persone stanno abbandonando le criptovalute meme e si stanno avvicinando a progetti che offrono un valore reale. Gli investitori preferiscono il token di utilità MCADE per una serie di motivi:

Metacade è legata all'esplosione del mercato del gaming Web3. Metacade è progettata per una crescita a lungo termine. Metacade è stato creato per dare valore agli utenti. Metacade è un progetto di utilità con un valore intrinseco che può sopravvivere a un crollo delle criptovalute

Dogecoin e Shiba Inu non hanno alcuna utilità pratica. In altre parole, non possono essere utilizzati per nulla. Non sono legati a un settore specifico e non hanno caratteristiche che li distinguono. Alcune monete si concentrano sulla privacy, altre sulla velocità e altre ancora sulla scalabilità. Dogecoin e Shiba Inu non presentano alcuna utilità. In un mercato ribassista che è soggetto a regolari annunci di crolli di criptovalute, non sono potenziali investimenti e quindi vale la pena prendere in considerazione progetti più recenti.

Metacade, ad esempio, offre molto di più e si rivolge specificamente ai giocatori Web3. Ha un token di utilità specifico che può essere utilizzato per gli investimenti. I suoi portafogli di tesoreria sono altamente sicuri e i giocatori di Web3 hanno voce in capitolo sulla direzione del progetto, con un DAO che verrà introdotto in futuro. Questo token può anche essere messo in staking per ottenere premi, a differenza di Shiba o Doge.

Metacade è attualmente in fase di presale e questo significa che offre un notevole potenziale di crescita. Il prezzo del token di utilità MCADE è di $0,008 per token, ma salirà sopra i $0,02 entro la fine del presale.

Puoi partecipare al presale di Metacade qui.