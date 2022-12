Savigliano, presentato l’XI Concerto di Capodanno

L’Associazione Amici dell’Ospedale Santissima Annunziata, col patrocinio della Città di Savigliano e in collaborazione con l’Associazione “Amici della Musica”, organizza – secondo una tradizione ultradecennale – il consueto Concerto di Capodanno per domenica 1° gennaio alle ore 17 al teatro Milanollo.



L’appuntamento è stato presentato ieri nel municipio di Savigliano dal presidente dell’associazione Francesco Villois alla presenza degli amministratori comunali. “Un evento atteso, una tradizione consolidata che quest’anno – ha detto Villois – rappresenta anche una ricorrenza particolare dal momento che è il decimo anno della collaborazione con gli Amici della Musica di Savigliano”.



Il Concerto, giunto alla sua undicesima edizione, vedrà protagonisti sul palco del Milanollo tre tenori, Francesco Congiu, Harvo Kawakami e Alberto Profeta, accompagnati dall’Orchestra Bartolomeo Bruni di Cuneo, diretta dal maestro Aldo Salvagno.



Il programma del concerto prevede musiche di Verdi, Leoncavallo, Bizet, Puccini, Strauss e canzoni napoletane. Presenterà ed animerà la serata Alfonso De Filippis.



Il concerto ha, come sempre, finalità benefiche, rivolte alla raccolta fondi a favore del nosocomio saviglianese. “Grazie alla fiducia e al sostegno del territorio e delle istituzioni - spiega ancora Villois – la nostra Associazione, attiva dal 2011, ha finora donato apparecchiature e borse di studio per un valore di 2 milioni e mezzo di euro”.



I biglietti saranno in vendita presso la sede dell'Associazione in via Miretti 4 a Savigliano martedì 20 e 27 dicembre dalle 9 alle 12 e mercoledì 22 e 28 dicembre dalle 15 alle 18. I biglietti invenduti saranno disponibili al botteghino il giorno del Concerto a partire dalle ore 16.



Per ulteriori informazioni: tel. 333 7912114 o mail aosavigliano@gmail.com