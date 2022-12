Il giorno più magico dell’anno è qui. Non ci resta che prendere in mano un bel libro di Natale, che mescoli l’autenticità della vita con la magia dell’immaginazione, spalancando in noi la porta del cuore.



Nell’attesa di scambiarci «Merry Christmas», il Caffè Letterario di Bra invita alla presentazione del libro “Il pastore senza nome” di Giorgio Fissore. L’appuntamento è per mercoledì 14 dicembre, alle ore 16, presso la cripta del Santuario della Madonna dei Fiori. Previsto anche un firma copie martedì 20 dicembre, dalle 16, alla libreria Crocicchio di via Carando, 8.



“Il pastore senza nome” è un libro delizioso, perfetto per aspettare il Natale (ma non solo!), una storia per tutto l’anno e per ogni giorno, perché l’amore e l’amicizia non hanno orari e non hanno giorni.



La ciliegina sulla torta? Le illustrazioni di Silvia Allocco sono il complemento a cento di un’opera di cui sentivamo il bisogno. Il regalo giusto da mettere sotto l’albero per credere nelle cose belle e alimentare la speranza.



Due ragazzi si incontrano, in una notte speciale, sotto un cielo blu “scuro scuro scuro” carico di stelle. Quando tanti pastori scendono dai pascoli e invadono il suo villaggio, in cui sta succedendo qualcosa, Emeth corre a vedere, con i suoi amici. Ma in mezzo alla folla si accorge che un pastorello con una pecorella al collo si dirige mogio mogio in senso contrario. Così, incuriosito, lo segue.



Vincendo a poco a poco la sua timidezza, Emeth scoprirà tante cose di questo PASTORESENZANOME, come ha deciso di chiamarlo. Scoprirà il perché della sua tristezza, il nome della pecorella, Adamah, e chi gliel’aveva regalata: un vecchio pastore cieco che era stato testimone di un’altra notte speciale, in cui una stella cometa aveva guidato i pastori e degli strani personaggi da un Bimbo. E quando Adamah scompare, si mettono a cercarla insieme, vivendo la bellissima avventura dell’amicizia.



Così Adamah viene ritrovata, e anche i genitori di Emeth, che non sapevano dove fosse finito il loro figlio, lo ritrovano. Anzi, ne trovano due… ma se vuoi sapere che cosa questo vuol dire, e se vuoi conoscere il nome del PASTORESENZANOME (sì, un nome ce l’ha!), non ti resta che leggere questa storia fino all’ultima pagina.



E alla fine, quello che resterà nel profondo dei nostri cuori come una preziosa lezione, è un po’ di quel dolce sentimento che si chiama Amore.



Carta d’identità dell’autore. Giorgio Fissore è diacono permanente della diocesi di Torino. Lavora come Assistente religioso (Cappellano), presso l’ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno. Svolge il suo ministero di diacono presso l’Unità pastorale 50 di Bra con i bambini, formatore di adulti in particolare nella preparazione al Battesimo ed al Matrimonio e con la moglie Flavia segue la Parrocchia di Bandito di Bra. Con il figlio Gabriele ama costruire ogni anno un grande presepio, da cui è nata l’idea di questa storia; nel tempo libero desidera sempre andare in bicicletta ed ammirare il cielo blu blu blu, il paesaggio di mille colori e gli splendidi paesi delle Langhe e del Roero a partire dalla sua amata Bra.



Carta d’identità dell’illustratrice. Silvia Allocco è nata a Bra, studia Scenografia all’Accademia di Belle Arti di Torino. Moglie di Stefano e mamma di Matteo, con la sua attività Sogni & Scarabocchi imbratta da anni muri, vetri, fogli e tutto quel che le capita a tiro. Appassionata di arte sacra, ha lasciato le sue tracce in chiese e cappelle in Piemonte, ma anche in Brasile e Perù, dove ha prestato servizio come missionaria e insegnante di arte per le bambine della Sierra. Eterna sognatrice, sempre piena di idee e a corto di tempo. Adora il teatro, i viaggi ed il mare. Il resto, ve lo lasciamo scoprire da voi!