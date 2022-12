Volley A2M. Cuneo, in trasferta sei davvero brutta: anche Grottazzolina banchetta e vince 3-0

Cuneo, tanto bella in casa quanto arrendevole in trasferta: anche a Grottazzolina ha perso 3-0

Quinta trasferta, quinta sconfitta consecutiva: non è un bel segno per una squadra che punta ad essere tra le protagoniste della serie A2. Soprattutto perché anche a Grottazzolina la Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo si è squagliata come neve al sole dopo mezzo set o poco più, e la partita è finita ancora una volta 3-0 per l’avversario.

Stavolta è toccato alla Videx Yuasa infliggere una severa lezione di pallavolo agli uomini di Max Giaccardi. E lo ha fatto con pariaili severissimi: 25-22/25-19/25-15.

“Sono frastornato” aveva detto l’allenatore dopo la sconfitta di Santa Croce, poi sono arrivate due vittorie in casa, ma Giaccardi il bandolo della matassa non l’ha proprio trovato.

“Perché Cuneo fa così fatica a esprimere lo stesso gioco che fa vedere tra le mura amiche?”, gli avevamo chiesto dopo il perentorio 3-0 inflitto dai suoi a Castellana Grotte non più di cinque giorni fa: “Non lo so”, la sua risposta. E la storia si è ripetuta.

Un avvio che sembrava convincente quello di Cuneo a Grottazzolina, 0-3 con Sighinolfi in battuta e Codarin sottorete a mettere a terra due punti consecutivi, poi il pareggio dei marchigiani e la lotta punto a punto fino alla parte calda del primo set.

Ma dopo il 16-16, la Videx è scappata 20-17: un timido accenno di rimonta biancoblu (22-21), poi l’affondo dei padroni di casa che hanno chiuso con tre lunghezze di vantaggio in un set dove l’opposto cuneese non è andato oltre il 17% in attacco. E con un martello che chiude su queste percentuali è chiaro che di strada ne fai davvero poca.

Da dimenticare gli altri due set.

Subito avanti 3-0 nel secondo, la Videx trascinata da un inarrestabile Nielsen (77% finale in attacco) ha lasciato le briciole agli avversari. Sul 7-3 è arrivato il time out di Giaccardi, che ha dato una piccola scossa ai suoi: tre punti consecutivi di Botto hanno riportato la BAM a contatto degli avversari (8-7), ma le facce smarrite e confuse dei piemontesi hanno ben presto fatto capire che anche oggi non era giornata per acciuffare la prima vittoria stagionale in trasferta.

Grottazzolina di nuovo avanti 13-10, poi 15-11: altro time out di Giaccardi, ma stavolta non c’è stata neppure reazione. Due errori dei marchigiani hanno fatto illudere i piemontesi (16-14), poi gli uomini di Ortenzi hanno raddrizzato il tiro e chiuso agevolmente 25-19 con un ace di Nielsen.

Ancora più opaco il terzo parziale di Cuneo. Grottazzolina avanti 5-3, poi sull’8-5 il coach piemontese ha provato a dare una disperata sferzata alla debole manovra dei suoi calando la carta Esposito in regia al posto di Pedron. Mossa che però non ha cambiato le sorti di un match ormai segnato, come dimostra il severo 25-15 finale.

Il tempo di ritornare in Piemonte e Cuneo domenica 11 è di nuovo in campo: alle 18 al San Rocco la sfida contro Bergamo.

VIDEX YUASA GROTTAZZOLINA-BAM ACQUA S.BERNARDO CUNEO 3-0 (25-22/25-19/25-15)

BAM ACQUA S.BERNARDO CUNEO: Cardona, Codarin 5, Parodi 7, Esposito, Pedron 1, Santangelo 10, Botto 10, Bisotto (L), Sighinolfi 5. N.e. Kopfli, Lanciani, lilli, Chiapello. Allenatore: Giaccardi – CUNEO: ric. 62% (38% prf), att. 44%, muri 6, aces 0, batt. sb. 11, errori 22