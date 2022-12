Promozione Ue, Bergesio (Lega): "Su carne e vino successo del sistema Italia" 

“L'eliminazione del riferimento negativo di carne e vino dal regolamento per la promozione dei prodotti agricoli, da parte dell'Ue, segna sicuramente una vittoria per il sistema Italia e per una maggiore tutela delle nostre produzioni. Rappresenta un passo avanti importante e necessario per garantire la tutela del Made in Italy già minato dalla produzione e dalla diffusione di cibo sintetico che, è evidente, fa parte di un progetto più ampio che punta a scardinare il nostro modello agroalimentare, eccellenza mondiale, invece, in qualità, differenziazione e valorizzazione territoriale. È necessario monitorare costantemente questo aspetto in difesa del Made in Italy. Come Lega continueremo a mantenere alta la guardia affinché non si torni a ‘demonizzare’ i nostri prodotti e, per il bene del Paese, venga tutelato tutto il comparto”.

Così in una nota il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente in commissione Industria, Commercio, Turismo, Agricoltura e Produzione agroalimentare a Palazzo Madama.