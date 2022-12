A Mondovì nuove telecamere, il sindaco: "Recepite le richieste dei cittadini"

"Stiamo proseguendo negli investimenti, declinando l'utilizzo delle risorse rispetto alle segnalazioni dei cittadini. Nelle prossime settimane, attraverso l'utilizzo di € 40.000 per l'acquisto di nuove telecamere e di € 32.000 per l'acquisto di un nuovo software, andremo ad ampliare le aree sorvegliate a via Saluzzo, al parco di Villa Nasi, al parco di via della Cornice, a via Ortigara e a via Delvecchio.

Peraltro, l'acquisto del nuovo software è indispensabile per rinsaldare la collaborazione con le Forze dell'Ordine che già oggi possono avere accesso alle immagini della videosorveglianza cittadina.

Si tratta di un impegno che prosegue con quanto già messo in campo in avvio della legislatura, quando abbiamo installato le telecamere al parco Europa dopo averle installate ai Passionisti e davanti alla Stazione ferroviaria.

Non siamo dimentichi, poi, delle frazioni, rispetto alle quali abbiamo già avviato interventi (Gratteria) e prevediamo di avviarne di ulteriori sulle altre aree.

Come 'Patto Civico' siamo abituati, soprattutto su questi temi, a lavorare senza proclami per rispondere alle esigenze dei cittadini. Oggi che inizia a vedersi questo lavoro vogliamo ringraziare il Comando di Polizia Locale". Lo dichiara il Sindaco di Mondovì, Luca Robaldo.