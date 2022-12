Acceso l'albero di Natale che si può ammirare da tutta Venasca

Con l’accensione dell’albero di Natale posto in posizione panoramica sul Belvedere, avvenuta mercoledì 7 dicembre 2022, Venasca ha dato il via agli allestimenti luminosi delle festività di fine anno, che comprendono anche le luci per le vie del paese, accese subito dopo l’albero.

L’accensione, "un bel momento di condivisione e di comunità" nelle parole del sindaco Silvano Dovetta, è avvenuta alla presenza, dell’assessore Francesco Di Manso, del Gruppo Comunale della Protezione Civile, degli studenti del locale Istituto Comprensivo accompagnati dalla prof.ssa Simona Mariconda e del parroco, don Silvio Peirano che ha suggellato il momento con la benedizione e una breve preghiera.

"Un ringraziamento speciale va ai Volontari Roberto, Antonio, Quinto e Oscar ai quali va tutto il merito per l’allestimento dell’albero che, data la posizione, tutta Venasca può ammirare nel suo splendore".