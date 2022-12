Alba: tre nuovi agenti di Polizia Locale hanno prestato giuramento a Torino

Mercoledì 7 dicembre tre nuovi vigili del corpo di Polizia Municipale di Alba hanno giurato in piazza Castello a Torino durante la cerimonia finale dei corsi di formazione per agenti organizzata dalla scuola di Polizia Locale di Torino “R. Bussi”.

Rinviata diverse volte per pandemia, la cerimonia ha festeggiato 308 nuovi agenti tra i 380 frequentanti i 4 corsi regionali tenuti negli ultimi tre anni a Torino.

Per il Comune di Alba, hanno ritirato la placca gli agenti Cinzia Avogadro e Walter Revello assunti nel 2022 e frequentanti il 90° corso di 45 giorni con 340 ore di formazione ed esame finale martedì 6 dicembre.

Placca consegnata anche all’agente Federico Bertolusso, assunto nel 2020 e frequentante l’85° corso di preparazione nel 2021.

Accanto ai nuovi vigili, presenti alla cerimonia anche l’assessore comunale a Polizia municipale e Sicurezza Lorenzo Barbero, insieme al comandante del corpo di Polizia Locale Antonio Di Ciancia.

«È stato davvero un onore consegnare le placche di riconoscimento con il simbolo di Alba ai nuovi agenti operativi in città – dichiara l’assessore comunale a Polizia municipale e Sicurezza Lorenzo Barbero – A loro faccio i complimenti per l’ingresso ufficiale in servizio ed i migliori auguri di buon lavoro».