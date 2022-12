Anno denso di interventi per gli AIB di Peveragno, in campo contro gli incendi boschivi e a fianco del territorio

Il 2022 è stato un anno che ha avuto inizio con numerosi interventi per i nostri volontari. La sirena non ha tardato a suonare: la mancanza di neve a bassa quota e il clima particolarmente siccitoso hanno, infatti, creato le condizioni ideali per lo sviluppo di incendi boschivi, già a partire dai primi di gennaio.

Le squadre attive sul territorio hanno quindi immediatamente messo a disposizione le loro competenze e la loro passione per mettere in sicurezza aree colpite dalle fiamme e non solo. Grazie alle esercitazioni programmate e al pronto intervento in caso di chiamata, i volontari hanno aiutato a mantenere la viabilità e la sentieristica collinare sicura e sempre fruibile a mezzi e persone. Alcuni alberi caduti a causa del forte vento nel mese di aprile, sono stati rimossi dalla rete stradale e sui sentieri della collina di San Giorgio.

Essere volontari, tuttavia, non significa solamente intervenire. La costanza nelle attività di gruppo e l’amore per il proprio territorio sono i due pilastri su cui deve poggiare la continua prevenzione.

Il volontario interviene perché ama e previene perché ha cura.

Sui principali sentieri ai piedi della Bisalta, è stata, a questo proposito sostituita la segnaletica logora o mancante, così da assicurare una mappatura completa della rete sentieristica comunale e creare uno spazio accessibile a tutti e sicuro per escursionisti, ciclisti e famiglie.

Perché la nostra montagna è uno scrigno di bellezze che meritano di essere conosciute e questo diritto non può essere negato.

La bellezza della natura, che siamo abituati a dare per scontata, non deve essere scalfita dai nostri comportamenti distratti.

Ecco perché in occasione di esercitazioni mirate, i nostri volontari hanno provveduto a ripulire scarpate colme di rifiuti di ogni genere. Ci piacerebbe educare a parole ma a volte con i gesti speriamo di ottenere di più. Nel corso di questo anno, che ormai volge al termine, non sono poi mancati i momenti di festa.

A maggio è stata inaugurata la nuova sede del nostro corpo (leggi qui). Una scritta arancione in facciata a ricordarci che la nostra grande famiglia di volontari ora può contare su un luogo logisticamente preparato a garantire un intervento rapido e una gestione più efficiente delle uscite. [L'inaugurazione della nuova sede- Foto Arianna Pronestì]

Un momento di festa per accorgerci di quanto è bello far parte di una squadra ed essere ingranaggio attivo di un meccanismo umano che va oltre una divisa, perché sono anima ed emozioni.

Come sempre non sono mancati i servizi d’assistenza e quest’anno, in particolare, ricordiamo la nostra collaborazione all’evento promozionale della Via del Sale, al Giro d’Italia U23, al concerto di Ferragosto, a La Route del Marguareis e all’evento Oktoberfest di Cuneo.

In conclusione vogliamo ringraziare tutti coloro che ci hanno supportato, aiutando a rendere più preparata ed efficiente la nostra unità; in particolare la Banca CRS di Savigliano e i Comuni di Peveragno, Boves e Roccaforte Mondovì.

Non manchiamo poi di ringraziare tutti i cittadini che hanno imparato a conoscerci e a volerci bene, quelli che ormai conoscono il colore delle nostre divise e dei nostri mezzi, quelli che hanno deciso di supportarci o che decideranno di farlo.

Ricordiamo che la nostra è una squadra sempre alla ricerca di nuovi volontari. Non chiediamo capacità specifiche o competenze tecniche per entrarne a far parte. Un solo requisito ci interessa: la passione.

Perciò se sei interessato a far del bene al tuo territorio e possiedi questo ingrediente fondamentale non esitare a contattarci al 340 8353154.