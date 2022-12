Cavallerleone, gli Amis ‘d la Madlana hanno animato la serata in ricordo di Davide Damilano

Salone parrocchiale gremito mercoledì sera, per l’evento organizzato in ricordo di Davide Damilano, insegnante morto l’11marzo 2019 in un incidente stradale.

Davide, 51 anni, era molto conosciuto e apprezzato per la sua conoscenza della lingua piemontese che insegnava sia ai ragazzi che agli adulti. Proprio per questa sua rara competenza era stato nominato dal Consiglio regionale membro della 'Consulta per la valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale' in qualità di esperto.

Era inoltre presidente della Fondazione 'Santa Maria Assunta' di Cavallerleone e vicepresidente della società 'Cittadella della salute ' di Cavallermaggiore. In passato era stato consigliere comunale e presidente della locale biblioteca.

Per celebrare la memoria del “Magister Damilano” il sindaco di Cavallerleone, Giovanni Bongioanni, insieme alle associazioni del paese (la proloco, la corale e diversi altri sodalizi) ha organizzato una serata di con gli Amis ‘d la Madlana, un coro fossanese molto apprezzato per l’interpretazione dei canti tradizionali e popolari.

Il portavoce del gruppo, Gianni Bruno, vero mattatore della serata, ha presentato le diverse canzoni in un piemontese colorito e molto espressivo; ai canti si sono alternate le barzellette di Giuanin.

È intervenuto anche il parroco di Maddalene, don Mario Dompé, che ha raccontato, commuovendosi, il suo incontro in seminario con Damilano dove, manco a dirlo, Davide ceercava di trasmettere ai giovani seminaristi la passione per la lingua piemontese.

Il sindaco Bongiovanni ha sottolineato le tante attività svolte al servizio della comunità da parte del compianto concittadino mentre il sindaco di Cavallermaggiore si è soffermato, in particolare, sugli aspetti umani di Davide, sulla sua amicizia, sulla sua risata contagiosa.

Nel corso della serata è stata consegnata alla mamma di Davide la targa che certifica la consegna della cittadinanza onoriaria post mortem da parte del Comune di Cavallerleone. “La cittadinanza onoraria si conferisce solo per meriti speciali – ha detto il sindaco – e Davide questi meriti li aveva tutti”.

La serata si è conclusa con l’esecuzione a due cori – emozionante - di “Montagne del me Piemont”: insieme agli Amis ‘dla Madlana ha cantato il Coro di Cavallerleone – di cui fa parte la mamma di Davide.

Dopo un simpatico Jingle Bells - liberamente “arrangiato” dagli Amis ‘ds la Madlana che ne hanno fatto un canto in piemontese – il pubblico e gli artisti si sono rifocillati all’ottimo buffet preparato dai giovani della pro loco. Immancabile, ça va sans dire, il piemontesissimo vin brulè.