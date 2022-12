Cortemilia, ai 140 dipendenti della Brovind 500 euro da spendere nei negozi del paese

I piccoli borghi svolgono un ruolo insostituibile di presidio e cura del territorio, custodiscono cultura, saperi e tradizioni. Si tratta spesso però di centri a forte rischio di spopolamento, cui si somma la sofferenza dei negozi al dettaglio, fagocitati dall’offerta insostenibile dell’e-commerce.

Cortemilia, piccolo borgo di 2300 abitanti nell’Alta Langa, è tra le realtà italiane a rischio spopolamento.

Ben consapevole di questo problema, l’imprenditrice Paola Veglio, AD di Brovind Vibratori S.p.A., in tema di welfare territoriale e aziendale offre per questo Natale il suo sostegno in favore dei piccoli negozi di Cortemilia.

Ciascuno dei 140 dipendenti dell’azienda riceverà come regalo di Natale buoni del valore di 500€ da spendere in tutti gli esercizi commerciali al dettaglio di Cortemilia.

Dice l'imprenditrice: “A Natale Brovind ha sempre distribuito ai dipendenti buoni shopping che venivano spesi nella grande distribuzione. Dal 2020 ho deciso di modificarne la destinazione d’uso, valorizzando quella solidarietà e quella cooperazione con il territorio che hanno sempre contraddistinto il nostro modo di lavorare e interfacciarci con la comunità che ci ospita. Come imprenditrice e rappresentate del comune di Cortemilia ho il dovere di fare quanto di meglio per creare valore per il nostro borgo. I 70mila euro che mettiamo a disposizione con questa iniziativa vanno proprio in questa direzione, sostenendo da un lato i piccoli negozi di paese, dall’altro le famiglie, anch’esse colpite dai continui rincari energetici e dall’inflazione”.