Dal Presidente Mattarella nove onorificenze al merito della Repubblica ad altrettanti cuneesi

Un commendatore e otto cavalieri. Sono le onorificenze dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana" che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito con decreto datato 2 giugno 2022 a nove cittadini della provincia.

I riconoscimenti, decisi per ricompensare benemerenze acquisite verso la nazione nel campo delle lettere, delle arti, dell'economia e nel volontariato, andranno a Roberto Gagna, pensionato, coordinatore provinciale volontari della Protezione Civile della Provincia di Cuneo, insignito del titolo di commendatore, e ai cavalieri Gianpiero Gazzano, pensionato, impiegato di banca; Giuseppe Ballario, pensionato, dipendente della Ferrero dolciaria; Ferruccio Calamari, avvocato; Anna Maria Gisella Curti, pensionata, dirigente amministrativa; Giovanni Damiano, bancario; Elio Gallo, pensionato, ex comandante della Polizia Municipale di Ceva; Chiaffredo Maurino, presidente dell’Associazione Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra; Domenico Montù, direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Asl Cn1.

La cerimonia di consegna è in programma per mercoledì 14 dicembre alle ore 17.30, presso i saloni di rappresentanza della Prefettura di Cuneo.