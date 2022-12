Due anni d'isolamento, ora la buona buona notizia: il 16 dicembre riapre la strada Tenda-Casterino

Mentre da parte italiana continuano a susseguirsi le rassicurazioni circa l’apertura al traffico del tunnel del Col di Tenda per l’autunno 2023, sul lato francese proseguono i lavori di ripristino delle strade danneggiate o, il alcuni casi, spazzate via dalla furia della tempesta Alex nell’ottobre 2020.

È notizia di queste ore che tra una settimana, venerdì 16 dicembre alle 10, riaprirà la strada che da St.Dalmas de Tende conduce a Casterino, località completamente isolata da due anni.

Un accesso importante non solo per la popolazione francese della Valle Roya, ma anche per i numerosi pastori italiani che in estate sono soliti condurre le loro mandrie d’alpeggio proprio su queste montagne.

Il sindaco di Tenda, Jean Pierre Vassallo, ha ribadito la data d’inaugurazione in più interviste rilasciate ai media francesi: “Finalmente potremo tornare ad avere una stagione invernale in piena regola” dice il primo cittadino d’oltralpe – Nella zona di Casterino abbiamo preparato un circuito per lo sci di fondo. Ci prepariamo così anche per la stagione estiva, quando il sito della Valle delle Meraviglie sarà finalmente nuovamente aperto a tutti. È davvero una grande boccata di ossigeno per l’economia della Val Roya”.

Per ricostruire la strada, segmento per segmento, il Departement des Alpes-Maritime ha sborsato 25 milioni di euro, di cui 6 milioni per la creazione di un enorme paravalanghe sopra una parte della zona a rischio, sopra il lago dei Mesches.