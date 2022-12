Una splendida natività arricchisce l'aiuola alpina di Margarita [FOTO]

A Margarita la sera di mercoledì 7 dicembre è stata rallegrata dalla presenza di numerose autorità civili, Alpini e simpatizzanti, attorno all’aiuola all’ingresso del Paese.

All’ombra del murales, già inaugurato nel settembre 2021, dove sono immortalati valorosi Alpini che scalano il Monviso, era già stata creata un’aiuola e collocato un cappello alpino sormontato dall’asta porta-bandiera, il tutto offerto dal locale Gruppo Alpini, a favore della cittadinanza…ma ora, grazie alla collaborazione dell’artista-scultore Aldo Pellegrino di Boves, una graziosa e pregiata natività rallegra le feste imminenti, cercando di portare gioia e pace, di cui tanto l’odierna società ha bisogno, anche alla luce delle situazioni mondiali.

Alla serata hanno preso parte il vice-presidente del consiglio regionale Franco Graglia, il Parroco di Margarita don Bruno Misuracchi, il sindaco di Margarita Michele Alberti, il consigliere della Banca BCC Caraglio Aurelio Galfrè, il presidente dell’Ass. Naz. Alpini di Mondovì Armando Camperi unitamente al Consiglio Direttivo Sezionale ANA, rappresentanti di vari Gruppi dei Soci ANA e della Protezione Civile ANA, la Madrina del locale gruppo Alpini Vilma Borello e quella della Sezione ANA Mondovì Dada Ghirardi, oltre a molti paesani, nonché alla “Nonna Tere” per la recita della “poesia dell’Alpino” dedicata a tutti gli amici e parenti ormai “andati avanti”. A tutti quanti, giunga il più sentito ringraziamento da parte del Gruppo Alpini Margarita, in particolare un plauso al capo-gruppo Renzo Ferrero, instancabile e sempre dedito alle molteplici attività a favore della comunità locale.



Una menzione particolare giunga al coro Alpino di Cervere, che ha allietato con graziosi canti l’inaugurazione del nuovo presepe d’autore e anche il momento conviviale seguente, che ha avuto luogo all’interno della sala polifunzionale nei pressi della sede del Gruppo ANA margaritese.

Gli Alpini, da sempre solidali e operosi, ancora una volta si sono “rimboccati le maniche” per offrire un contributo alla locale comunità, un segno visibile a tutti, per sperare in un Natale di pace, serenità e armonia con e per tutti.

Auguri a tutti i lettori, da parte degli Alpini di Margarita e di tutta la Sezione ANA Mondovì.

Gruppo Alpini Margarita