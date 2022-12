Lavori al Borgheletto, un nuovo incontro su modi e tempi del cantiere con As.Com monregalese

Un nuovo incontro, dopo quello effettuato all'avvio dei lavori, utile per approfondire ulteriormente le modalità di attuazione e le tempistiche di lavoro del cosiddetto cantiere del “Borgheletto”. È stato questo il tema al centro dell’incontro dello scorso 6 dicembre organizzato da As.Com Monregalese e rivolto soprattutto ai commercianti di via Beccaria, via Alessandria e via della Meridiana.

"Un momento di confronto serio e costruttivo nel quale abbiamo avuto modo di ascoltare e comprendere le difficoltà che stanno affrontando i commercianti della zona" hanno dichiarato all’unisono il sindaco di Mondovì Luca Robaldo, il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Gabriele Campora, l'assessore al Commercio Alberto Rabbia, l’assessora all’Urbanistica Francesca Bertazzoli e l’assessore alle Manifestazioni Alessandro Terreno, presenti insieme all’architetto Marco Martorano (responsabile Lavori Pubblici del Comune di Mondovì) e a Davide Barbera in rappresentanza della ditta esecutrice dei lavori.

"Un ringraziamento al presidente dell’As.com Monregalese Carlo Comino per aver organizzato questo incontro e una sincera gratitudine a tutti gli intervenuti per il loro approccio sereno e collaborativo. Nelle prossime settimane i lavori proseguiranno solo in piazza Cesare Battisti evitando l'avvio dell'intervento nei tratti di via Meridiana, via Alessandria e via Beccaria. Dal 27 dicembre, invece, il cantiere procederà verso via Alessandria e dal 9 gennaio inizierà l'intervento in via Beccaria (da piazza Roma a piazza Cesare Battisti).

Abbiamo condiviso con i commercianti l’importanza di mantenere aperto un canale diretto di confronto e di ascolto reciproci per minimizzare gli impatti nella quotidianità, per questo motivo d'ora in avanti incontri come quello che si è svolto avranno cadenza mensile. Come dimostra questa serata condividiamo le apprensioni, ma siamo convinti che si possano superare soltanto con azioni di condivisione pubblica e partecipata".

Conclude il Presidente Comino: "Come As.com Monregalese abbiamo sempre promosso l'ascolto e il confronto non solo con i nostri associati ma con tutta la cittadinanza. Siamo felici di riscontrare che i nostri propositi siano serviti per creare un dibattito costruttivo al fine di risolvere concretamente e in tempi rapidi i problemi della nostra città e non solo".