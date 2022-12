Racconigi, individuata l’area per la nuova caserma dei Carabinieri: voto favorevole dell'intero Consiglio

Nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale di Racconigi è stata individuata l’area per la realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri, che sorgerà in uno spazio di proprietà comunale in via Divisione Alpina Cuneense. Il punto all’ordine del giorno ha ricevuto il voto favorevole dell’intero Consiglio, maggioranza e opposizione.

“L’attuale sede della caserma in corso Regina Elena presenta alcune criticità, tra cui un elevato costo di manutenzione, l’impossibilità di abbattere le barriere architettoniche e una scarsa accessibilità; proprio per questo motivo da tempo era in corso tra il Comune e l’Arma dei Carabinieri una trattativa, che aveva come obiettivo il riposizionamento della caserma in un nuovo spazio – spiega il sindaco Valerio Oderda- La nuova area, più idonea per dimensioni e accessibilità, consentirebbe di risparmiare sui costi di manutenzione e permetterebbe anche di offrire un maggior numero di alloggiamenti di servizio”.

Il progetto, ora che è stata individuata l’area, potrà essere candidato ai fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), che prevede stanziamenti specifici per la realizzazione di nuove caserme.

Le modalità di cessione dell’area sono ancora in fase di discussione da parte della Giunta Comunale.