Savigliano: conclusi i cantieri di lavoro 2021

Sono terminati nelle scorse settimane, a Savigliano, i “Cantieri di lavoro 2021”, iniziativa rivolta a persone disoccupate, in carico ai servizi sociali o in situazioni di fragilità sociale.



I lavoratori impiegati, su segnalazione del Consorzio Monviso Solidale, sono stati tre. Hanno tutti svolto mansioni presso il settore “Lavori Pubblici” del Comune: dalla manutenzione del verde alla pulizia delle strade, per cinque giorni a settimana . Sei mesi la durata del progetto, da aprile ad ottobre.



Scopo dei Cantieri di lavoro – finanziati in parte dalla Regione, in parte dal Comune – imparare un mestiere e restituire qualcosa alla comunità a fronte di un sussidio economico.



Visto il buon esito dei progetti appena terminati, il Comune di Savigliano ha già presentato domanda per i “Cantieri di lavoro 2022”, che prenderanno vita nel 2023.