Savigliano, nasce su Facebook la pagina “Salviamo la piscina comunale”

A Savigliano c’è il timore che la piscina comunale, dopo la chiusura a seguito del crollo di una controsoffittatura, possa non riaprire.

La chiusura è stata disposta fino all’8 gennaio anche se bisognerà attendere l’esito della perizia per capire se - e a seguito di quali interventi - potrà essere rimessa in funzione. L’usura degli anni – la piscina comunale ha superato il mezzo secolo di vita – comincia a far sentire i suoi effetti. Anche per questo non è detto che questa volta basti un rattoppo.

L’opinione pubblica saviglianese e dei paesi vicini – non solo gli sportivi – si sta attivando anche sui social per salvare un impianto natatorio, uno dei primi ad essere realizzato in provincia di Cuneo.

Fu una coraggiosa iniziativa della Cassa di Risparmio di Savigliano negli anni ’70 a finanziarne la costruzione. Si tratta, dunque, di “salvaguardare – scrive sui social un gruppo di appassionati - un pezzo di storia della comunità saviglianese”.

Allo scopo è sorta un’apposita pagina Facebook sulla quale si sta accendendo un dibattito. Spiegano i promotori dell’iniziativa: “Un piccolo mondo abitato da una grande famiglia, composta da bambini, anziani, atleti internazionali e diversamente abili. In generale, da persone che nel tempo hanno saputo creare una realtà virtuosa che si è retta sulle sue gambe ed ha offerto un servizio riconosciuto e apprezzato. Il nuoto, lì dentro, non è mai stato uno sport, ma un modo di vivere fatto di gesti anonimi che si sono espressi attraverso sorrisi ed accoglienza. Soprattutto, attraverso una enorme umanità.

Ciò che è accaduto nei giorni scorsi ha scosso la cittadinanza intera. Il timore è che non venga garantita la prosecuzione del servizio, con danni enormi in termini di salute, aggregazione e diritto al lavoro.

Per questo, si è deciso di creare uno spazio di condivisione. L’obiettivo è seguire la vicenda da vicino, attraverso la collaborazione di diversi attori sociali, per fare in modo che si riapra al più presto, ridando vita a ciò che è stato e sarà sempre il cuore pulsante della nostra città”.