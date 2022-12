Studenti in Municipio a “lezione” di amministrazione comunale

Una mattina in Municipio, sui banchi del Consiglio anziché su quelli della propria aula scolastica, per una “lezione” sul Comune e l'amministrazione locale. A sperimentarla sono state tre classi seconde dell'istituto “Cravetta-Marconi” (indirizzo di grafica pubblicitaria), che hanno visto da vicino la macchina comunale che stanno studiando sui libri. In “cattedra”, il sindaco di Savigliano Antonello Portera, affiancato dall'assessore alle politiche giovanili Filippo Mulassano e dai consiglieri Silvia Garaventa e Mattia Giordana.

L'iniziativa è nata dall'insegnante di diritto dei ragazzi, Alberto Tibaudi. «In questo momento – spiega il professore – stiamo studiando in classe gli organi dello Stato, tra cui il Comune. Ho pensato che, oltre a spiegare l'argomento in classe, fosse interessante mostrare loro “dal vivo” ciò che stiamo affrontando e che fosse direttamente il primo cittadino ad illustrare il tema».

Antonello Portera ha parlato ai ragazzi del funzionamento della macchina amministrativa e dello svolgimento dei Consigli Comunali, spiegando la differenza tra assessori e consiglieri, maggioranza e minoranza, interrogazioni ed interpellanze.

Durante la lezione in Comune, durata un paio d'ore, gli studenti del Cravetta hanno anche simulato un piccolo Consiglio Comunale: alcuni sedendosi sugli scranni dei consiglieri di maggioranza e minoranza, altri improvvisandosi assessori, ed altri ancora posizionandosi come pubblico in sala.