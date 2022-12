Valli Stura, Gesso e Vermenagna unite dal progetto MarGreen finanziato con 4,3 milioni di euro dal PNRR [VIDEO]

Con la pioggia di soldi in arrivo dal PNRR molti se lo chiedono. Cosa sono e a cosa servono le Greeen Communities?

Dopo il progetto pilota sulle Terre del Monviso che copre i territori delle Unioni montane delle valli Po e Varaita con una dotazione di partenza di 2 milioni di euro, è stato finanziato con 4,3 milioni di euro anche il progetto Margreen sulle Valli Gesso, Vermenagna e Stura.

Ne abbiamo parlato con Loris Emanuel, presidente dell'Unione Montana Valle Stura: “È un progetto che unisce un territorio fatto dall'Unione dei Comuni della Valle Stura che va da Borgo ad Argentera, oltre alle Valli Gesso e Vermenagna. Un territorio che si unisce e che si è candidato per costituire una comunità verde”.

Nove sono gli assi di intervento: gestione certificata del patrimonio agro-forestale e della filiera del legno; gestione integrata e certificata delle risorse idriche; produzione di energia da fonti rinnovabili locali; sviluppo di un turismo sostenibile; costruzione e gestione delle strutture e delle infrastrutture per una montagna moderna; efficienza energetica e integrazione intelligente degli impianti e delle reti; sviluppo sostenibile delle attività produttive; integrazione dei servizi di mobilità; sviluppo di aziende agricole sostenibili.

“Parliamo di interventi di forestazione, risparmio energetico, produzione di energia con fonti rinnovabili, mobilità sostenibile, progetti su turismo, agricoltura e alpeggi con particolare attenzione a contenere gli sprechi di acqua, investimenti sui rifugi – continua Emanuel -. Un progetto molto ambizioso finanziato per 4,3 milioni che, nel mettere insieme la sua strategia, guarda molto lontano a un progetto complementare di ben 18milioni di euro. C'è la volontà di far sì che 4,3 milioni di euro diventino un innesco per immettere su questo territorio denari e opportunità mai visti prima”.

Essendo progetti legati al PNRR le tempistiche sono molto stringenti: “L'ultimo progetto dovrà essere chiuso nel marzo 2026 e altri già rendicontati a fine 2023. Cercheremo di rispettare questi tempi compatibilmente con le lungaggini burocratiche”.

Provvidenziale il rientro di Borgo San Dalmazzo nell'Unione Montana Valle Stura. Una decisione presa all'unanimità nel consiglio comunale di fine settembre. Proprio questo Comune avrà un ruolo centrale e strategico nel progetto Margreen. Lo conferma Loris Emanuel: “Borgo esce dall'autoisolamento del 2016 e diventa perno centrale. Pensiamo alla misura della mobilità sostenibile. Con la sua stazione del treno e l'arrivo dei servizi urbani di Cuneo immaginiamo che Borgo possa diventare lo snodo per poi far partire nelle valli un servizio per il trasporto pubblico locale molto più intenso. Idem sul turismo per fare diventare Borgo davvero la porta delle tre valli”.