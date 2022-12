LE PREVISIONI - Oggi neve anche in pianura, poi temperature in calo. Da martedì possibili nuove precipitazioni

Come anticipato nel precedente bollettino, oggi neve fino a bassa quota e in pianura sul Cuneese e parte del Torinese, piogge altrove. Da domani miglioramento del tempo, ma poi da domenica forte calo delle temperature che ci accompagnerà almeno fino a metà settimana prossima.



Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione.



Oggi, venerdì 9 dicembre. Cielo generalmente molto nuvoloso o coperto, piogge in pianura e rovesci anche temporaleschi in Liguria. Nevicate abbondanti sulle Alpi, che nel Cuneese e Torinese occidentali al mattino potranno essere presenti anche in pianura. Miglioramento ed esaurimento dei fenomeni nel corso della giornata a partire da ovest. Temperature massime che si manterranno sotto la media e con valori compresi tra 3 e 9 °C. Venti assenti o deboli su pianure, moderati, localmente forti da nord su genovese e savonese, in calo di intensità dal pomeriggio.



Sabato 10 dicembre. Cielo sereno o poco nuvoloso con schiarite sempre più ampie dal pomeriggio. Temperature in risalita nelle massime, con valori generalmente tra 8 e 12 C°. Là dove resisterà neve al suolo potranno rimanere più basse. Le minime invece scenderanno e andranno sotto lo zero in pianura in presenza di neve al suolo, altrove rimarranno attorno 1/4 °C. Al mare invece saliranno leggermente fino 6/8 °C. Venti assenti su pianure, di nuovo in rinforzo da nord su Savonese e Genovese, specie in serata. Raffiche di Foehn dal pomeriggio anche sulle zone alpine nordoccidentali e della Valle d'Aosta.



Da domenica 11 dicembre. Tempo perlopiù stabile almeno fino a martedì, ma con ingresso di aria più fredda dal nord atlantico che farà calare nuovamente le temperature sotto le medie del periodo. Da martedì nuove correnti umide occidentali potrebbero portare altre fasi di precipitazioni, nevose fino a bassa quota, ma avremo più certezze nei prossimi aggiornamenti.



