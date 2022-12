Accendete il vostro portafoglio di criptovalute con uno qualsiasi di questi token: Avalanche, Cardano e Big Eyes

Ogni trader di criptovalute vi dirà che il 2022 è stato un anno terribile. I prezzi delle criptovalute sono scesi in modo massiccio. Mentre molti noob hanno venduto le loro partecipazioni, gli esperti si aspettano ancora un'inversione del mercato prima o poi. Quando ciò accadrà, è probabile che solo i trader con progetti affidabili nei loro portafogli ne beneficeranno. I progetti deboli potrebbero non decollare.

Non c'è alcun vantaggio nell'affermare che è necessario acquistare progetti di prim'ordine per trarre benefici come trader. Quindi, quali sono i progetti affidabili da tenere d'occhio? Continuate a leggere per saperne di più.

Avalanche (AVAX): la criptovaluta popolare

Avalanche è una criptovaluta popolare perché è stata progettata per rivaleggiare con Ethereum. Non è facile per una criptovaluta essere definita un killer di Ethereum. Avalanche può raggiungere questo raro status facendo la stessa cosa di Ethereum: creare contratti intelligenti. Inoltre, cosa c'è di più? Avalanche ha un protocollo decentralizzato efficiente. Questa blockchain può elaborare 4.500 transazioni al secondo. Grazie all'efficienza di Avalanche, c'è un numero crescente di progetti su questo protocollo.

Avalanche è anche conosciuta come AVAX. Ci sono 720 milioni di AVAX su questo progetto. AVAX viene utilizzato per pagare le commissioni di scambio della rete. È anche possibile acquistare il token sulle principali piattaforme di scambio in tutto il mondo. Avalanche è popolare anche perché è un progetto open-source. Qualsiasi sviluppatore con le giuste competenze può contribuire al protocollo. È anche possibile copiare il codice di questa piattaforma e utilizzarlo per creare un nuovo progetto.

Cardano (ADA): l'ospite

Cardano è uno dei progetti di criptovaluta che esiste da tempo. Questo token prende il nome da Augusta Ada King. Questa criptovaluta è famosa per funzionare con il meccanismo della proof-of-stake. La proof-of-stake richiede meno potenza di calcolo rispetto alla proof-of-work e consuma meno energia. È anche un sistema più veloce. Il nome della proof-of-stake di Cardano è il protocollo Ouroboros. Questo garantisce che il protocollo sia rispettoso dell'ambiente. Le transazioni su Cardano sono garantite dalla partecipazione degli utenti.

Lanciata nel 2017, questa piattaforma è stata una delle prime ad essere definita di terza generazione. Questa piattaforma di criptovalute è stata progettata per essere una piattaforma che ospiterà applicazioni decentralizzate. Utilizzerà un libro mastro multi-asset e contratti intelligenti per ospitare questi progetti. Cardano restituisce alla sua comunità di utenti. Premia i giocatori in base all'importo totale della loro puntata. Oltre a tutte le impressionanti caratteristiche offerte da Cardano, questa piattaforma può essere utilizzata anche per battere moneta elettronica. Con la crescita del coinvolgimento di Cardano nello spazio NFT, anche il valore del token aumenterà esponenzialmente.

Big Eyes Coin (BIG): la nuova moneta meme

Big Eyes è una criptovaluta che eccelle in molti modi diversi. Per cominciare, questa moneta meme è diversa da altri progetti nello spazio delle criptovalute. Big Eyes è stata progettata per fare la differenza e dimostrare al mondo intero che anche le monete meme possono essere leader di mercato. Il token ha un'utilità impressionante: la creazione di token non fungibili. Grazie a questa utilità, Big Eyes può essere paragonato ad alcuni grandi nomi del mercato delle monete come Cardano, Solana ed Ethereum.

Big Eyes è una criptovaluta interessata a restituire agli utenti. Adotta un approccio guidato dalla comunità. Il 5% della sua utilità totale viene trasferito in beneficenza. Inoltre, ricompenserà i suoi utenti con 250.000 dollari. Questo token ricompenserà gli utenti per il loro coinvolgimento nella prevendita. Big Eyes ha avuto una prevendita eccezionale. Durante le ultime sei fasi della prevendita, Big Eyes è riuscita a raccogliere 10 milioni di dollari. Potete unirvi al gruppo di Big Eyes visitando il loro sito web. Cosa si può chiedere di più a una moneta meme?

Moneta Big Eyes (BIG)

Prevendita: https://buy.bigeyes.space/

Sito web: https://bigeyes.space/