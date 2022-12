Axie Infinity e Dogeliens offrono grandi opzioni di gettoni Nft per gli investitori sul mercato di oggi

Mentre il mercato delle criptovalute ha avuto più di dieci anni per costruire il proprio marchio, il concetto di token non fungibili è arrivato solo pochi anni fa. Con il botto, i token non fungibili, altrimenti noti come NFT, valgono oggi miliardi di dollari nello spazio delle criptovalute. Il settore degli NFT continua a crescere. Con l'aumento della valutazione, del rilievo e dell'accettazione, non sorprende che molte criptovalute stiano incorporando gli NFT come parte delle loro caratteristiche per mantenere la loro rilevanza nel mercato delle criptovalute. Le monete legate alla NFT sono ora popolari nel mercato delle criptovalute, e anche per una buona ragione.

Durante l'ultima corsa al rialzo, queste monete hanno registrato un aumento esponenziale del valore e i loro investitori hanno ottenuto grandi guadagni. Grazie ai risultati positivi ottenuti in passato, gli investitori e i trader guardano con maggiore attenzione alle monete con casi d'uso legati alla NFT. Poiché il mercato orso sembra volgere al termine, molti investitori stanno riorganizzando i loro portafogli per prepararsi al mercato toro. Nel valutare il mercato, molti investitori si stanno orientando verso le monete legate alla NFT. In quest'ottica, non sarebbe male includere Axie Infinity (AXS) e Dogeliens (DOGET) nel proprio portafoglio.

AXIE INFINITY (AXS): un'opzione d'investimento con il suo concetto di "Play-to-Earn

Basata su Ronin, Axie Infinity (AXS) offre qualcosa di diverso al mercato delle criptovalute. Come asset basato su Ethereum (ETH), Axie Infinity (AXS) permette agli utenti di allevare, collezionare e combattere personaggi NFT con altri membri del suo ecosistema. Con la piattaforma, i giocatori possono esplorare i loro talenti e guadagnare allo stesso tempo. La piattaforma consente agli sviluppatori e agli utenti di criptovalute di sviluppare personaggi che possono essere utilizzati per far progredire i personaggi del gioco. I personaggi della piattaforma Axie Infinity (AXS) sono chiamati Axies.

Questi Axies sono speciali e feroci, con un'incredibile utilità sulla piattaforma. Per avanzare nel gioco, gli utenti sono incoraggiati a costruire una valida collezione di Axies per combattere gli eserciti di Axies di altri giocatori. Seguendo un modello di gioco a guadagno, Axie Infinity (AXS) offre agli utenti un percorso diverso verso la libertà finanziaria. La partecipazione ai giochi permette agli utenti di prendere due piccioni con una fava.

Il guadagno sulla piattaforma non si limita al solo gioco. Gli utenti di criptovalute possono anche accumulare collezioni che possono essere vendute sul mercato quando il valore è giusto. La caratteristica chiave che fa guadagnare di più sulla piattaforma è la rarità. Dalla sua nascita, il marketplace Axie Infinity (AXS) ha registrato quasi quattro miliardi di dollari di transazioni. Inoltre, registra tre milioni di utenti attivi al giorno. Il suo token nativo, AXS, può essere utilizzato per facilitare la governance nell'universo del gioco. Può anche essere utilizzato per le puntate, il gioco, le transazioni e le ricompense. Con le numerose ricompense finanziarie legate alla piattaforma, non sorprende che molti investitori la stiano tenendo d'occhio.

DOGELIENS (DOGET): la moneta meme del futuro

L'ultima novità tra le monete meme a tema canino è Dogeliens (DOGET). Attualmente, in fase di prevendita, Dogeliens (DOGET) sta guadagnando molta attenzione da parte di utenti e investitori di criptovalute. Sebbene si tratti di una moneta meme, Dogeliens (DOGET) offre agli investitori molto di più di una semplice faccia carina. Questa criptovaluta permette anche agli utenti di partecipare a giochi NFT play-to-earn. Ciò significa che Dogeliens (DOGET) offre più di un modo per raggiungere la libertà finanziaria per i suoi utenti. I possessori del token Dogeliens (DOGET) possono coniare Dogeliens (DOGET) NFT che vengono utilizzati per partecipare a giochi nello spazio virtuale e ottenere le ricompense disponibili. Dogeliens (DOGET) ha un proprio metaverso chiamato Puptopia, che viene esplorato dagli utenti della piattaforma. Chi entra nel metaverso può godere dei vantaggi finanziari della piattaforma acquistando oggetti virtuali che possono essere scambiati con denaro.

Prevendita: https://buy.dogeliens.io/

Sito web: https://dogeliens.io/