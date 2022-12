Big Eyes Coin, Binance Coin e PancakeSwap: i tre migliori gettoni natalizi su cui investire

Gli esperti riconoscono che investire durante il periodo natalizio è una delle poche strategie eccellenti per iniziare il nuovo anno con un reddito garantito. Potrebbe essere necessario del tempo per determinare quali sono gli investimenti in criptovalute che valgono la pena.

Questo articolo analizzerà due importanti criptovalute, Binance Coin (BNB) e PancakeSwap (CAKE), e dimostrerà perché investire in Big Eyes Coin (BIG) è una scelta di gran lunga migliore per questo Natale!

Binance Coin (BNB)

Binance è stata fondata come token di utilità per ridurre le commissioni di trading. Da allora, tuttavia, sono state introdotte nel suo elenco di utilizzi diverse applicazioni su altre reti. Copre principalmente le commissioni di transazione su Binance DEX e Binance Chain.

I pagamenti possono essere effettuati anche su Crypto.com, HTC, Monetha e altri siti web. È ora possibile utilizzare Binance Coin (BNB) per prenotare viaggi attraverso siti come TravelbyBit e Travala.com, giocare a giochi e lotterie e acquistare carte regalo.

La moneta di Binance può anche essere utilizzata per acquistare servizi internet come BitTorrent, Storm e Canva, nonché per ottenere un prestito tramite ETHLend o investire in Moeda. Le monete di Binance possono anche investire nelle ICO elencate nel Launchpad della società. Binance Coin fornisce un ambiente privo di attriti per il trading di vari token digitali esistenti e nuovi.

La moneta di Binance ha ottenuto il sostegno di numerose alleanze, che hanno beneficiato della sua adozione. Ha persino stretto una partnership con Uplive, la principale piattaforma asiatica di streaming video. I 20 milioni di utenti di Uplive possono acquistare oggetti virtuali con i token di Binance Coin (BNB). Di conseguenza, Binance è una delle valute che saranno presto associate a Big Eyes Coin Coin (BIG).

PancakeSwap (CAKE)

PancakeSwap (CAKE) è uno scambio decentralizzato basato sulla blockchain Ethereum. PancakeSwap (CAKE) ha partecipanti al mercato autonomi che gli permettono di operare senza interventi esterni.

PancakeSwap (CAKE) merita di essere considerato come un solido concorrente per la selezione della criptovaluta migliore nel 2023. PancakeSwap (CAKE), lanciato nel 2020 come exchange decentralizzato (DEX), è diventato popolare grazie a tecnologie intelligenti che lo hanno reso più veloce e meno costoso di Ethereum.

PancakeSwap (CAKE) viene scambiato a circa 10 volte il suo prezzo originale. È molto meno del suo picco storico di circa 100 volte il prezzo di lancio nel 2021, ma è comunque un buon rendimento. In un mercato in crescita, il valore di PancakeSwap (CAKE) potrebbe continuare a salire.

PancakeSwap (CAKE) gode di un'ottima reputazione, ma le sue entrate dipendono in qualche modo dalla forza dello spazio delle criptovalute. Ci saranno meno scambi e commissioni se i consumatori esiteranno a comprare e vendere. Tuttavia, dato che l'economia delle criptovalute è destinata a rimanere, sembra probabile che PancakeSwap (CAKE) riceverà una fetta della torta, rendendola una delle migliori opzioni per il 2023.

Big Eyes Coin (BIG)

Big Eyes Coin (BIG) è una criptovaluta rivoluzionaria che ha tutte le carte in regola per diventare ricca. Big Eyes Coin, oltre alla sua enfasi caritatevole, alimenterà un ecosistema NFT con un immenso potenziale di sviluppo.

La rete di Big Eyes Coin ha svelato l'aspirazione a spingere i suoi progetti NFT nella top ten del mercato delle criptovalute. La Big Eyes Coin (BIG), a tema gatto, cerca di portare il denaro nello spazio della finanza decentralizzata (DeFi) utilizzando gli NFT, consentendo agli utenti di impegnarsi sia nel mercato degli NFT che in quello della DeFi.

Gli utenti possono acquistare e scambiare NFT con Big Eyes Coin (BIG). C'è anche la possibilità di entrare a far parte dell'NFT Sushi Crew Club di Big Eyes Coin e di partecipare a eventi NFT vantaggiosi. Inoltre, la struttura fiscale di Big Eyes Coin (BIGdynamic) consentirà ai consumatori di effettuare transazioni senza pagare le tasse.

In poche parole, le qualità, le capacità e le offerte di Big Eyes Coin collocano la nuova moneta meme nell'elenco dei più importanti investimenti in criptovalute.

L'acquisto di Big Eyes Coin (BIG), Binance Coin (BNB) e PancakeSwap (CAKE) può consentire di trarre profitto dall'espansione del mercato delle criptovalute. Mentre Binance Coin e PancakeSwap (CAKE) sono già ben consolidati sul mercato, Big Eyes Coin è un nuovo arrivato e dovreste acquistarlo finché è al prezzo più basso.

