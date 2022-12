Elezioni Rsu alla Nutkao di Govone: Fai Cisl elegge tre rappresentanti su sei

Nuova affermazione elettorale per la Fai Cisl Cuneo, che vince le elezioni RSU nello stabilimento Nutkao di Canove di Govone, tenutesi nei giorni dal 29 novembre al 1° dicembre scorsi. I votanti sono stati 164 su 239 aventi diritto, pari al 68,6%. Le preferenze per la Fai Cisl sono state 69.

“Il risultato di queste elezioni è frutto del lavoro svolto nell’arco di questi ultimi anni, duranti i quali non sono mancate le difficoltà, dalla pandemia Covid alla recente impennata dei costi energetici per famiglie e imprese. Ciò nonostante, il nostro impegno e la nostra vicinanza alle lavoratrici e ai lavoratori Nutkao non sono mai venuti meno”. Ad affermarlo è Fortunato La Spina, componente di segreteria della Fai Cisl Cuneo, che aggiunge: “Il ringraziamento della Segreteria va agli iscritti, in particolar modo ai non eletti. Il mio personale augurio alla nuova RSU che va ad insediarsi”.

Coi 69 voti ottenuti, la Fai Cisl ha eletto 3 rappresentanti su 6 disponibili: Paolo Guidone, Ioan Raba e Alessandro Masia, che con 29 preferenze è stato il candidato più votato. “Per la quarta volta su cinque la nostra organizzazione vince le elezioni Rsu Nutkao, pur in un contesto come quello attuale, segnato da grandi difficoltà, che richiederanno per l’immediato futuro soluzioni efficaci ed innovative”, commenta Masia. “Sarà questo il principale compito al quale saremo chiamati, che

cercheremo di svolgere al meglio, con un grande lavoro di squadra tra RSU in collaborazione con la Segreteria”.