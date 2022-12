La moneta Big Eyes continua a svettare nelle classifiche! Questi token potrebbero superare Ethereum entro il 2023

Il mercato delle criptovalute è uno dei più grandi mercati finanziari del mondo. In questo mercato, che ha un valore di mercato di mille miliardi di dollari, ci sono milioni di token di criptovalute. È importante tenere presente che esistono diversi gruppi di token sul mercato delle monete. Inoltre, ogni tipo di token ha spesso caratteristiche e qualità uniche. Queste categorie devono diventare più popolari. Una delle sottocategorie più popolari di token di criptovaluta oggi è quella dei meme.

Quando le meme coins sono arrivate sul mercato per la prima volta, poche persone le hanno prese sul serio. Si trattava di criptovalute fraudolente che non avevano alcuna utilità. Di conseguenza, molti trader e acquirenti non le hanno prese sul serio. Tuttavia, i recenti token meme hanno preso una direzione diversa. Big Eyes (BIG) è una di queste nuove monete meme che continua a svettare nelle classifiche. Con le sue incredibili caratteristiche e la sua adozione, Big Eyes sarà in grado di superare Ethereum? Continuate a leggere per scoprirlo!

Ethereum (ETH): la seconda criptovaluta più grande

Uno dei token fondamentalmente più solidi sul mercato al momento è Ethereum (ETH), la seconda criptovaluta in classifica. Di conseguenza, dopo un lungo periodo di ribasso nel 2022, Ethereum potrebbe esplodere nel 2023. Negli ultimi anni, Ethereum è salito rapidamente alla ribalta come una delle criptovalute più diffuse e apprezzate al mondo. Non sorprende che molti individui utilizzino Ethereum per le loro esigenze finanziarie, dato il suo eccellente supporto per lo sviluppo di dApp, i tempi rapidi delle transazioni e le commissioni ragionevolmente basse.

Tuttavia, con la crescita dell'interesse per Ethereum, la scalabilità della rete è emersa come un problema significativo. I creatori di Ethereum 2.0 hanno scelto di utilizzare un rivoluzionario metodo di consenso proof-of-stake e la tecnologia sharding per risolvere questo problema e aumentare la scalabilità. Queste nuove caratteristiche renderanno Ethereum più sostenibile e facile da usare che mai, eliminando le tecniche convenzionali di proof-of-work che consumano una quantità significativa di energia e risorse. Inoltre, l'aumento del throughput delle transazioni di ETH 2.0 si tradurrà probabilmente in una forte riduzione delle commissioni di rete. Progetti come Ethereum 2.0 stanno gettando le basi per le reti veramente decentralizzate del futuro, in un momento in cui la scalabilità è un requisito fondamentale nel settore delle criptovalute.

Oltre alla sua maggiore utilità, il prezzo di Ethereum è notevolmente inferiore rispetto al suo massimo storico di 4800 dollari. Ne consegue che l'ETH è attualmente sottovalutato. Di conseguenza, Ethereum potrebbe essere una delle principali criptovalute ad esplodere e a pagare profumatamente gli investitori se i mercati delle criptovalute decolleranno nel 2023.

Big Eyes (BIG): moneta Meme infusa con i migliori casi d'uso

La sesta fase della prevendita di Big Eyes ha raccolto finora più di 10 milioni di dollari. Big Eyes ha costruito una solida piattaforma per i suoi utenti ed è in procinto di superare il traguardo prefissato nei prossimi giorni. Un progetto ha grandi aspettative di successo a lungo termine quando le vendite della prevendita vanno particolarmente bene. Per questo motivo, sembra che Big Eyes possa diventare un rivale formidabile nel settore delle criptovalute, visto come stanno andando le cose.

Big Eyes (BIG) pone molta enfasi sulla sua comunità e offre ai suoi investitori opportunità di guadagno attraverso concorsi, omaggi e altri eventi. Inoltre, Big Eyes sembra costruire una piattaforma solida con rilasci di NFT, un negozio per il merchandising, eventi dal vivo e altro ancora.

Big Eyes non ha nulla da nascondere, quindi tutte le sue informazioni pertinenti sono prontamente disponibili online. Tutti possono accedere e scaricare il suo whitepaper e la documentazione di revisione, e ha anche un portafoglio di beneficenza trasparente in cui il 5% dei token BIG viene donato a organizzazioni dedicate alla conservazione degli oceani. Questo ha aiutato Big Eyes a conquistare la fiducia degli utenti di criptovalute, ed è uno dei motivi per cui Big Eyes sta avendo così tanto successo.

Il prezzo dei token BIG è attualmente basso durante la prevendita, ma probabilmente aumenterà al momento del lancio. Pertanto, questo potrebbe essere il momento ideale per acquistare i token BIG al fine di guadagnare di più. Quindi, affrettatevi a partecipare alla prevendita!

Moneta Big Eyes (BIG)

Prevendita: https://buy.bigeyes.space/

Sito web: https://bigeyes.space/