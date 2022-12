Mondiali 2022: Chi passerà i Quarti di finale?

Siamo finalmente arrivati alle fasi salienti di questo Mondiale che, in via del tutto eccezionale, si sta svolgendo d'inverno in Qatar.

Sono otto le nazionali che sono riuscite a qualificarsi nella fase degli Ottavi e che proveranno a strappare un ulteriore pass per una delle due semifinali.

Per adesso le sorprese non sono mancate: Germania e Belgio non sono riuscite a superare i gironi, a discapito, rispettivamente, di Spagna-Costa Rica e Croazia-Marocco. Proprio quest’ultimo, forse la grande sorpresa della competizione, è riuscito nell’impresa di eliminare la Spagna ai rigori accedendo dunque di fatto ai Quarti.

Andiamo dunque ad analizzare brevemente le probabili favorite per accedere alle semifinali, con le quote dei migliori siti scommesse in Italia.

CROAZIA - BRASILE

Il primo quarto di finale di venerdì 9 dicembre vede scontrarsi la Croazia contro la grande favorita al titolo, il Brasile. Fin qui la squadra croata non ha pienamente convinto, riuscendo infatti a ottenere solo una vittoria contro il Canada.

Dall’altra parte, il Brasile di Neymar sembra giocare il miglior calcio di questi Mondiali ed è quindi immaginabile vedere la nazionale Verdeoro superare la pratica Croazia senza troppi problemi. Il passaggio turno del Brasile è infatti offerto a una quota di 1.16 (su Sisal Matchpoint).

OLANDA - ARGENTINA

La seconda partita che prenderà scena la sera di venerdì, vede affrontarsi due squadre in un match che prospetta grande equilibrio. Da una parte l’Olanda di Van Gaal, che fin qui ha mostrato un atteggiamento molto offensivo, soprattutto grazie ai gioielli Gakpo e Depay, oltre che all’interista Dumfries, e dall’altra l’Argentina di Scaloni, che nonostante un avvio complicato, sembra aver trovato la giusta mentalità.

L’Argentina sembra comunque avere qualcosa in più, complice la presenza di un certo Leo Messi, e il suo passaggio turno viene infatti proposto a 1.60 (Sisal Matchpoint). Non è però da escludere che la gara termini in pareggio alla fine dei 90 minuti.

FRANCIA - INGHILTERRA

Così come Olanda - Argentina, anche la partita di sabato tra Francia e Inghilterra si presenta come una gara alla pari tra due formazioni con tanti fuoriclasse. A differenza dell’altro quarto di finale, questo match ha tutti i presupposti per regalare tanti gol e spettacolo, dove però alla fine potrebbe spuntarla la squadra guidata dall’enfant prodige Mbappe. Il passaggio turno della Francia viene quotato a 1.75 (Sisal Matchpoint).

MAROCCO - PORTOGALLO

Il quarto e ultimo match di questa fase a eliminazione, vedrà in campo la grande sorpresa Marocco contro il Portogallo che, così come Brasile, Francia e Argentina, si candida ad essere una delle favorite al titolo di campioni del Mondo.

Nonostante le voci riguardanti Ronaldo, il Portogallo vanta una rosa piena di giovani campioni (vedi Leao e Goncalo Ramos) e non dovrebbe avere problemi a superare il turno contro un Marocco che farà molta fatica a fermare le ripartenze dei lusitani. Il pass alla semifinale per il Portogallo vale 1.30 (Sisal Matchpoint).