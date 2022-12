Prima Bitcoin, poi Dogecoin e ora Dogeliens Token? Perché la moneta Dogeliens è destinata a diventare un successo inarrestabile come i suoi predecessori

Bitcoin (BTC): Il gigante delle criptovalute

Classifica: 1ª

1ª Capitalizzazione: 373 miliardi di dollari

373 miliardi di dollari Prezzo: $17820

$17820 Volume: 123,5 miliardi di dollari

La potenza del Bitcoin può essere dedotta dal fatto sconcertante che la sua capitalizzazione di mercato è più grande del Prodotto Interno Lordo (PIL) di tutti i Paesi del mondo, tranne 30! Il Bitcoin è il precursore, il token originale che ha dato il via all'industria delle criptovalute. Prima del BTC, non esisteva alcuna criptovaluta; oggi ci sono 21.701 token BTC sul mercato, e altre centinaia sono in preparazione. Il Bitcoin è il pioniere e la punta di diamante delle criptovalute e sembra destinato a rimanere tale per molti anni a venire.

Il viaggio del Bitcoin è iniziato seriamente quando un whitepaper è apparso online nel 2008. Il documento fu pubblicato da un individuo o da un gruppo con lo pseudonimo di "Satoshi Nakamoto". L'identità è ancora un mistero a distanza di oltre 14 anni. Il Bitcoin è stato lanciato ufficialmente nel 2009 e non si è più guardato indietro.

Nakamoto ha descritto Bitcoin come una valuta online decentralizzata peer-to-peer (P2P). Il termine tecnico implica che tutte le transazioni condotte attraverso la piattaforma avverranno tra parti uguali e indipendenti, senza il coinvolgimento di intermediari. In parole povere, il Bitcoin non richiede la supervisione o il supporto di terzi come banche e governi.

Inoltre, l'assenza di regolatori è proprio come Nakamoto immaginava il Bitcoin. Nelle sue stesse parole, Nakamoto ha insistito sul fatto che il suo progetto avrebbe facilitato i pagamenti online inviati direttamente tra le parti senza essere monitorati da un'istituzione finanziaria. Alcuni dei concetti menzionati nel whitepaper sono precedenti alla creazione di Bitcoin, ma la piattaforma è stata la prima a implementarli con successo.

Dogecoin (DOGE): La valuta principale del meme

Classifica: 9° posto

9° posto Capitalizzazione: 12 miliardi di dollari

12 miliardi di dollari Prezzo: $0,0892

$0,0892 Volume: 3,68 miliardi di dollari

Quello che il Bitcoin ha fatto per le criptovalute, Dogecoin lo ha fatto per i token meme. Dogecoin è diventata la prima criptovaluta meme quando è stata rilasciata nel 2013. L'origine di DOGE è una storia divertente. Quando il Bitcoin ha trionfato, ha attirato una fervente copertura da parte dei media. Due individui, di nome Billy Markus (USA) e Jackson Palmer (Australia), trovarono divertente il fanatismo che seguiva.

In risposta, hanno creato una piattaforma per scherzo, basandosi su un meme molto popolare su Internet. Il progetto, "Dogecoin", è stato lanciato nel 2013, ha avuto un successo strepitoso e ha dato il via alla categoria dei meme token. DOGE è una piattaforma open-source basata su Litecoin. Il progetto era inteso come un'alternativa divertente e spensierata al Bitcoin. Elon Musk, l'uomo più ricco del mondo, ha twittato che Dogecoin è il suo token preferito.