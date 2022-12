Rocketize si batte con Decentraland e Stellar per il primo posto in classifica

Ogni nuova criptovaluta cerca di superare le criptovalute già in circolazione e di diventare lo standard di mercato. Una di queste è il token Rocketize (JATO) . L'obiettivo finale della moneta è quello di dominare non solo il mercato delle meme currency, ma l'intero settore delle criptovalute. Per confrontare le prestazioni di JATO si utilizzeranno Decentraland e Stellar. Per quanto riguarda la popolarità e il valore di mercato, hanno già raggiunto l'apice. Diamo quindi un'occhiata al valore di queste monete.

La nascita della nazione atomica, il gettone Rocketize

Dopo la popolarità di DOGE, molte altre monete meme sono state lanciate sul mercato, ma solo poche riescono a sopravvivere alla rigorosa concorrenza del settore delle criptovalute. Un token meme di prossima-token meme di prossima uscita, Rocketize Token (JATO) , mira a spiazzare gli attuali leader di mercato fornendo caratteristiche e vantaggi che nessun altro token meme attualmente offre. Un numero crescente di persone si sta unendo alla Atomic Nation, il gruppo che possiede i token JATO. È possibile acquistare JATO dalla vendita pre-lancio del progetto. Si tratta di una moneta BEP-20 che cerca di entrare nel Metaverso e di creare un ponte tra numerose criptovalute.

Il nuovo sistema sostiene di fornire un maggiore controllo al gruppo open-source. Fornisce più denaro all'industria nel suo complesso di quanto ne riceva e non prevede portafogli per gli sviluppatori. Sono incoraggiati i DAO e altri tipi di finanziamento decentralizzato con nuove strutture di incentivi.

Confronto tra il gettone Rocketize e Decentraland

Il mondo virtuale di Decentraland rappresenta accuratamente il mondo reale, consentendo agli utenti di acquistare e vendere beni e di ospitare eventi incentrati sui NFT. La piattaforma di Decentraland è un analogo preciso dell'ambiente reale che simula, con la possibilità di acquistare e vendere asset e organizzare eventi incentrati sulle NFT.

Creare, godere e monetizzare contenuti e applicazioni di realtà virtuale utilizzando la piattaforma Decentraland . Al momento del lancio nel 2017, il team di sviluppo è riuscito a raccogliere 24 milioni di dollari in una ICO. In questo ecosistema, ci sono due token principali, MANA e LAND, che vengono utilizzati sia per le operazioni che per le transazioni. Per ottenere i token ERC-721 di LAND, è necessario bruciare prima un token ERC-20. Il mondo virtuale di Decentraland rappresenta accuratamente il mondo reale, consentendo agli utenti di acquistare e vendere beni e di ospitare eventi incentrati sulle NFT.

Come si comporta la rete Stellar?

Stellar è una rete distribuita che garantisce transazioni finanziarie tra fornitori di pagamenti e istituzioni utilizzando sistemi finanziari peer-to-peer. I lumen, abbreviati in XLM, sono la criptovaluta nativa che può essere utilizzata nel gioco sia per le operazioni che per le commissioni di transazione.

Il protocollo Stellar (XLM) è definito da tre caratteristiche principali: è un'impresa open-source di proprietà e gestione della comunità. Il mantenimento dell'attività della rete con un'elevata efficienza delle transazioni e bassi costi di tempo è possibile grazie a un sistema di sicurezza a matrice che impedisce l'accesso non autorizzato.

Simile all'iniziativa Stellar (XLM), Rocketize mira a fornire trasferimenti finanziari internazionali alla velocità della luce. Il token Rocketize sta per essere lanciato e il suo prezzo potrebbe salire rapidamente dopo il lancio. Potrebbe fornire profitti potenzialmente migliori rispetto ai gettoni Solana e Algorand nel lungo termine, poiché è facile accumulare enormi volumi di questa moneta durante la fase di prevendita.

Rocketize (JATO)

