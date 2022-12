A Bra il tradizionale appuntamento con il concerto di Natale della banda Giuseppe Verdi

Venerdì 16 dicembre, al teatro Politeama di Bra, si terrà il consueto appuntamento con il concerto di Natale della Banda "Giuseppe Verdi". L’ensemble diretto dal maestro Enea Tonetti intratterrà gli ospiti con una serie di brani dedicati al particolare periodo dell’anno, tra cui diverse musiche composte da Leonard Bernstein per “West Side Story”, uno dei musical più rappresentati al mondo, nonché uno dei capolavori di George Gershwin, la “Rapsodia in blu”.

La Banda Giuseppe Verdi di Bra nasce nel 1860 con l’aiuto finanziario di alcuni facoltosi cittadini che si erano riuniti in un comitato. Nell’arco della sua storia, ha partecipato a diversi appuntamenti istituzionali e a competizioni. Attualmente è presieduta dal Prof. Paolo Bulgarini mentre la direzione musicale è stata affidata al Maestro Enea Tonetti.

"Lo slancio che le amministrazioni comunali insieme ai maestri e a tutti i volontari hanno voluto e saputo dare è stato prezioso per ricreare una realtà come la nostra che, molto spesso, oltre a condividere la passione per la musica fa dell’amicizia, dell’aggregazione e dell’altruismo la sua bandiera", racconta Giuseppe Soldano. "Il nostro ensemble ha istituito dei corsi di orientamento bandistico in collaborazione con l’Istituto Salesiano di Bra e vanta numerosi nuovi musici che presto entreranno a far parte della Banda cittadina. Senza sostegno Istituzionale, sia in termini di attenzioni che economico, sarebbe molto difficile portare avanti un’associazionemusicale come la nostra. Per questo va dato un caloroso grazie al Comune di Bra, a tutti i cittadini e al pubblico che spero possa partecipare sempre più numeroso alle varie iniziative musicali".

Come da tradizione, l’ingresso all’evento è gratuito. Si consiglia la prenotazione chiamando l’Ufficio cultura turismo e manifestazioni del Comune di Bra allo 0172-430185 o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it.