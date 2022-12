A Morra di Villar San Costanzo c'è il sentiero dei Presepi

Le prossime domeniche 11 e 18 dicembre, in frazione Morra di Villar San Costanzo, sarà possibile visitare il sentiero dei Presepi, nuova iniziativa organizzata, in prossimità delle festività natalizie dalla sempre attiva Pro-loco Team Morra in collaborazione con la Parrocchia di Maria Vergine Assunta.

Lungo il breve sentiero, che congiunge la frazione di Morra Villar, alla cappella di Sant'Antonio da Padova, potrete ammirare un bel numero di presepi di piccole dimensioni collocati sulla scarpata che sale lungo la vecchia Via di Rivoira.

Il percorso, con creativi addobbi, è arricchito dai disegni natalizi colorati dai bambini dei catechismo e conduce al belvedere di Sant'Antonio, eccezionale punto panoramico ove è stata posta l'originale Natività.

Nell'occasione verrà aperta anche al pubblico la piccola chiesetta e i visitatori saranno accolti dai volontari della Proloco Team Morra con bevande ristoratrici e dolci natalizi.