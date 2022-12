Al Teatro Sociale di Alba va in scena il musical "Bentornato Babbo Natale"

“Bentornato Babbo Natale” è un musical appassionante che saprà coinvolgere grandi e piccini. Andrà in scena domenica 18 dicembre 2022, alle ore 16:30, al Teatro Sociale “G. Busca”.

Come da tradizione, il primo spettacolo della rassegna “Famiglie a Teatro” è a tema natalizio e la compagnia della fondazione Aida torna quest’anno sul palco con le avventure di due folletti, Ortica e Castagna, e di due bambini, Chiara e Federico, che faranno di tutto per salvare il Natale.

Babbo Natale, infatti, non vuole più saperne di partire per la consueta distribuzione dei doni! Con tutte le distrazioni che ci sono in ogni angolo, con gli spot pubblicitari e tutti i finti Babbo Natale che girano, i bambini e le bambine non credono più alla Magia del Natale e non aspettano più con la gioia nel cuore i doni che lui porta…

Lo spettacolo rientra nel cartellone di “Natale insieme…a voi!”, un ricco calendario di appuntamenti che il Teatro Sociale, la Biblioteca civica, il Museo civico e il civico Istituto Musicale propongono in occasione delle festività.

Al termine della rappresentazione a tutti i bambini presenti sarà riservata una piacevole sorpresa.

I biglietti della stagione 2022/2023 sono in vendita: