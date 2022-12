Si conferma un successo l'esposizione moto a Dronero

Il giorno dell’Immacolata è tornata a Dronero, sulla piazzetta situata vicino al teatro, in contemporanea con i mercatini di Natale, l’ormai tradizionale esposizione di moto storiche e non, organizzata non più dall’Associazione Motociclistica “I Balòss”, che ha chiuso i battenti, bensì da un gruppetto di appassionati.

Temperature rigide ma allietate da un bel sole, hanno favorito l’affluenza di un bel numero di esemplari, trentatré in tutto, che spaziavano dalle moto da cross a quelle da velocità in pista e salita, da mezzi per gare di accelerazione ai piccoli ciclomotori, dalle grosse moto adatte al turismo a quelle più datate, come l’ammirata inglese Francis Barnett del 1936, con la presenza anche di alcuni mezzi relativamente recenti, che hanno attirato una folla di curiosi.

Gli espositori si sono poi trovati a tavola presso il locale Ristorante Cavallo Nero, per tornare nel primo pomeriggio accanto alle proprie moto, dove sono stati tempestati di richieste di informazioni da parte dei passanti, che nel pomeriggio hanno letteralmente assediato ed ammirato gli oltre trenta mezzi esposti.

Il tutto è stato reso possibile grazie all’Amministrazione Comunale di Dronero, che ha messo gentilmente a disposizione lo spazio espositivo ed all’interessamento della locale Pro Loco.