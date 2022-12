“Tuta colpa dla luna”: al Magda Olivero di Saluzzo lo spettacolo dialettale

Sarà sabato 10 dicembre alle 21 il secondo appuntamento della stagione di teatro dialettale, organizzata al Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo da Ratatoj Aps, Comune di Saluzzo e le compagnie di teatro dialettale del territorio.

A calcare il palcoscenico sarà il Piccolo Varietà Aps di Pinerolo con la commedia brillante in due atti, in lingua piemontese, di Luigi Oddoero “Tuta colpa dla luna”.

La scena porta in un fine settimana nella sala di lettura di un centro benessere. Il sogno di tanti individui è quello di poter trascorrere alcuni giorni in uno stabilimento termale con annesso “Beauty Farm”, una scatola magica dotata di ogni comfort. Ed è proprio in questo ambiente che si ritrovano i protagonisti che animano la scena.

C’ è chi è venuto per un percorso di benessere, chi per armonizzare l'equilibrio personale, chi per le cure più stravaganti ...e chi per trovare compagnia. Ma l'influenza della luna non si esercita solo sulle onde del mare o sui prodotti della natura. Una commedia comica e brillante, piena di situazioni irreali che per un verso spingono alla risata, per l'altro svelano una realtà un pò stravagante ma in cui, a volte, ci si può riconoscere.

Sul palcoscenico di via palazzo di Città, saranno Valter Ferrero, Luisa Giordan, Ornella Bosio, Lorenzo De Maria, Ilaria Tuninetti, Pietro Bertea, Marisa Martina, Vito Mosca, Bruno Morero, Mauro Savino, Anna Formento, Enrica Lisdero, Piera Garzena, Anna Chiattone, Pier Paolo Granero.

Il costo del biglietto è di 8 euro. Per prenotare il posto, contattare il numero 329 0488854. Informazioni ulteriori su www.cinemateatromagdaolivero.it