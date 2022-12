Savigliano: il Cravetta a colloqui con il vice di Confindustria Giorgio Proglio

Oggi mercoledì 7 dicembre le classi 5 A Commerciale e 5ATurismo hanno incontrato il vicepresidente di Confindustria Cuneo, Giorgio Proglio e il suo Tabui.



Tabui è un cucciolo meticcio cercatore di tartufi, ma...tutto digitale. E' l'idea di Proglio di sfidare colossi come Google, attraverso la convinzione che ciascuno di noi è un "brand ambassador"del proprio territorio e può indicare ai turisti i luoghi del cuore. Ed è così che l'app Tabui, attraverso la collaborazione degli utenti e la mappatura locale del territorio, permette di scoprire "chicche" nascoste anche attraverso l'intervento della realtà aumentata.

I ragazzi delle due quinte hanno appreso che, a breve, anche Savigliano sarà "tabuiato", entrando in questo modo a far parte di un circuito virtuoso costituito da realtà locali, valorizzazione turistica e altre app come Moovit e Satispay.



Questa bella realtà, ha spiegato Proglio, nasce da incontri, relazioni, scambi, errori che si sono trasformati in concrete opportunità e testimoniano una grande capacità di mettersi in gioco e credere nel futuro, immaginando nuove professionalità legate al virtuale e non solo; come è accaduto a Marco Bertone, grafico del vivaio "Cravetta", che ha realizzato per Tabui il logo del cagnolino geolocalizzato.