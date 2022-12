Calcio Serie D: 17^giornata, due sfide importanti attendono Bra e Fossano

Il girone A di Serie D è pronto a vivere la 17^giornata d'andata. Si gioca domenica pomeriggio, meteo permettendo (ma non dovrebbero esserci particolari problemi viste le contenute precipitazioni nevose delle ultime ore).

Il Bra, tra le squadre più in forma del momento, riceve il Gozzano con cui condivide (insieme al Vado) il quarto posto in classifica a quota 26 punti. Gozzanesi reduci da tre sconfitte ed un pari nelle ultime quattro trasferte, giallorossi appena approdati agli ottavi di Coppa Italia in virtù del successo sul Ligorna.

Una specie di spareggio salvezza anticipato attende il Fossano: blues sul campo del Chisola penultimo in classifica. Importante occasione per la squadra di Viassi di accorciare le distanze nella graduatoria. Alfiero e compagni, con una vittoria si porterebbero a -4 riaprendo la lotta.

Fischio d'inizio alle 14,30 di domenica 11 dicembre.

PARTITE E DESIGNAZIONI ARBITRALI

Bra-Gozzano: Nicolò Zammarchi di Cesena

Asti-Chieri: Antonio Bissolo di Legnago

Castanese-Vado: Giacomo Rossini di Torino

Castellanzese-Borgosesia: Andrea Traini di San Benedetto del Tronto

Chisola-Fossano: Benito Saccà di Messina

Derthona-Pont Donnaz: Samuele Dania di Milano

Legnano-Stresa: Federico Batini di Foligno

Pinerolo-Casale: Gerardo Simone Caruso di Viterbo

Sanremese-Ligorna: Mario Picardi di Viareggio

Sestri Levante-Fezzanese: Mattia Drigo di Portogruaro

CLASSIFICA: Sestri Levante 43, Sanremese 35, Ligorna 27, Vado, Bra, Gozzano 26, Castanese, Legnano, Asti 22, Casale, Castellanzese 21, Fezzanese, Chieri, Derthona 20, Pont Donnaz, Pinerolo 16, Borgosesia, Stresa 14, Chisola 12, Fossano 5