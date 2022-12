Cuneo, all'Open Baladin l'incontro con il giornalista sportivo Marco Pastonesi

L’Assessorato allo Sport della Città di Cuneo ospita il giornalista sportivo Marco Pastonesi all’Open Baladin di Piazza Foro Boario mercoledì 14 dicembre pv, alle ore 18, per presentare il suo ultimo libro “Il Leone e il Corazziere – L’anima del rugby in Carwyn James e Doro Quaglio”.



Il rugby non è solo sport, attività fisica e motoria, ma un mondo di valori, di condivisione, di umanità da conoscere e far conoscere alla comunità di appassionati sportivi e non solo. E l’opportunità di avere a Cuneo il giornalista Pastonesi può essere di ispirazione per tutti coloro che del giornalismo sportivo fanno non solo un lavoro, ma una passione, attraverso la scoperta di personaggi del mondo sportivo magari non sempre noti al grande pubblico, ma in grado di insegnare e trasmettere valori alle generazioni di oggi, di ieri e di domani.



La serata è aperta a tutti, a ingresso libero.