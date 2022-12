Il Magico Paese di Natale si conferma miglior mercatino natalizio italiano in Europa

Vince il titolo di "Best Christmas market in Italy" Il Magico Paese di Natale di Asti & Govone, premiato ancora una volta dalla prestigiosa associazione di promozione turistica di Bruxelles European Best Destinations.

Il Magico Paese di Natale continua dunque anche quest'anno a scalare la classifica dei migliori mercatini natalizi d'Europa, e si conferma per la quarta volta consecutiva il miglior mercatino natalizio italiano in Europa.

Posizionandosi al nono posto della Top Ten (unico mercatino italiano presente in classifica) Il Magico Paese di Natale guadagna ancora una posizione rispetto alla classifica 2021, che lo vedeva al decimo posto.

Un posizionamento che nasconde un grandissimo sforzo fatto da tutti per raggiungere questo risultato: rispetto all'edizione 2021 della classifica, quest'anno Asti & Govone insieme hanno ottenuto oltre 10mila voti in più, raccogliendo in totale 17.154 voti.

Come ogni anno, i votanti di tutto il mondo (378.803 quest'anno, provenienti da 179 Paesi diversi) hanno espresso online la loro preferenza su una rosa di venti mercatini in tutta Europa. A vincere la classifica dei migliori mercatini natalizi d’Europa è quest’anno Budapest, con 51.253 voti, seguita da Gdansk (48.021 voti), Craiova (41.884 voti), Vienna (40.717), Montbeliard (32.011 voti), Essen (30.744 voti), Valkenburg (22.084 voti), Madeira (19.718 voti), Asti-Govone (17.157 voti) e Madrid (12.211 voti).

“Siamo felicissimi di questo risultato per cui abbiamo lavorato davvero tanto", dichiara Pier Paolo Guelfo, organizzatore dell’evento. "Un riconoscimento che ci rende ancora più orgogliosi proprio per la sua natura di coinvolgimento del pubblico, che crea la classifica con i propri voti. Continuare a guadagnare posizioni ed essere premiati come Best Christmas Market in Italy significa che ci sono davvero tantissime persone che si amano Il Magico Paese di Natale, e che siamo davvero riusciti a coinvolgerle nella nostra magia natalizia".

"È una grandissima soddisfazione vedere la nostra città ai vertici di una classifica che vede coinvolte città europee di rilevanza straordinaria", commentano il sindaco di Asti Maurizio Rasero e l'Assessore al Turismo e alle Manifestazioni Riccardo Origlia. "Siamo felici della notevole crescita rispetto allo scorso anno, ma sappiamo che abbiamo ancora un importante margine di miglioramento, che siamo sicuri di poter raggiungere in futuro, con notevoli benefici per il nostro territorio, se tutte le istituzioni e i soggetti interessati daranno il loro contributo".