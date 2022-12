Nevica sul colle della Maddalena, divieto di transito ai mezzi superiori alle 19 tonnellate

Nevica al Colle della Maddalena ma per ora il valico rimane aperto.

L'unica restrizine, su disposizione francese, è il divieto di transito ai mezzi superiori a 19 tonnellate nel tratto compreso tra Argentera (km 53,330) e il confine di Stato (km 59,708).

Il provvedimento si è reso necessario a causa delle condizioni meteo avverse, vale in entrambe le direzioni di marcia a tempo indeterminato e fino a cessate esigenze. I mezzi spazzaneve Anas sono al lavoro per garantire la regolarità della circolazione in concomitanza con la nevicata in corso.