Cuneo presente al Galà del Volley 2022

Giovedì 8 dicembre, presso il " Centro Congressi Santo Volto" a Torino, è andato in scena l'evento pallavolistico organizzato dalla FIPAV Piemonte con tutte le premiazioni relative ai Titoli Regionali della stagione 2021/22 e non potevano certo mancare i nostri aquilotti.

Ad accompagnare le delegazioni dell'Under 15 Campioni in carica e dell’Under 17 medaglia d'argento, il Responsabile del Settore Giovanile cuneese, Daniele Vergnaghi che ha ritirato poi in prima persona anche lo stendardo che certifica il Titolo regionale Under 19.

Infine è stata presentata la rappresentativa della Selezione Regionale Maschile che vede al suo interno ben 9 atleti di Cuneo e l'allenatore Marco Casale.

Complimenti al presidente Paolo Marangon e a tutta l'organizzazione e l'ufficio stampa per la riuscita dell'evento e per le emozioni che ogni anno riescono a trasmettere ai giovani atleti piemontesi!