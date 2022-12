Questa sera alle 21 nuovo appuntamento con “Time Out”; Ospiti Paolo Borello, Sofia Ferrarini e Laura Pasquino

Questa sera alle 21 nuovo appuntamento con “Time Out”, il format sul volley femminile di serie A2 e con un’ampia finestra sul Campionato di serie A1. Titolo della 7^ puntata stagionale: “Un ponte per la vittoria”, in considerazione del fatto che in questo ponte dell’Immacolata le squadre di A1 e A2 scenderanno in campo rispettivamente per l’undicesima e decima giornata di Campionato, con la speranza di conquistare il successo.

Ospite in studio il direttore sportivo della Lpm Bam Mondovì Paolo Borello. Il conduttore Matteo La Viola, inoltre, si collegherà in casa Esperia Cremona per una chiacchierata con la palleggiatrice Laura Pasquino e con la centrale Sofia Ferrarini, entrambe ex pumine.

Nel corso della puntata saranno trasmesse le interviste con Matteo Bibo Solforati (Lpm), Morgana Giubilato (Lpm), Marco Musso (Uyba), Rosamaria Montibeller (Uyba), Michele Marchiaro (Pinerolo), Ilenia Moro (Pinerolo), Emanuele Zanini (Cuneo Granda) e Noemi Signorile (Cuneo Granda).

Ricordiamo che Time Out va in onda sulle home page e sulle pagine Facebook di Targatocn.it (per la zona di Cuneo), Piazzapinerolese.it (per la zona di Pinerolo) e Informazioneonline.it (per la zona di Busto Arsizio) e altre testate del gruppo More News.