Anche ad Alba festa grande per la vittoria del Marocco contro il Portogallo di Ronaldo [FOTO E VIDEO]

Così come nelle diverse piazze della Granda, anche la capitale delle Langhe ha visto la comunità originaria del Paese maghrebino tornare in strada per festeggiare la nuova storica vittoria della Nazionale guidata dal Ct Regragui.

Come già martedì sera, dopo la vittoria contro la Spagna di Luis Enrique, teatro dei festeggiamenti è stata piazza Michele Ferrero, dove erano peraltro in corso le esibizioni di "Notti della Natività" e dove diverse decine di persone si sono date appuntamento al fischio finale della partita vinta di misura contro il super favorito Portogallo di Cristiano Ronaldo e delle tante stelle lusitane.

Qui è andato in scena un gioioso e colorato carosello, tra il suono delle trombe, i balli e i canti tradizionali del Paese nordafricano. Uno spettacolo replicato poco più in là da quello delle auto in coda tra clacson strombazzanti sulla rotonda all’incrocio del cavalcavia ferroviario di via Einaudi, guardato con simpatia da tanti albesi memori dei momenti festosi vissuti negli stessi luoghi per i colori azzurri.

Mercoledì sera si replica con una semifinale dal sapore storico, per i colori del Marocco e per tutto il continente africano, mai arrivato prima tra le quattro squadre chiamate a contendersi il titolo mondiale del pallone. Con la partita già programmata alle ore 20 Ziyech, Hakimi e compagni se la dovranno vedere con la vincente tra Francia e Inghilterra, in programma questa sera.