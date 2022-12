E per Natale a Busca… uno spettacolo di musica!

L’associazione culturale Amici della Musica, per la Rassegna internazionale di concerti “Musicaè” 2022 XVIII stagione artistica, con la direzione di Antonello Lerda, propone un concerto di Natale che è anche un grande spettacolo di intrattenimento. Martedì 20 dicembre, alle ore 21 al Teatro Civico, per il ciclo On stage le eccellenze, sul palcoscenico salirà lo strabiliante Duo Baldo, Brad Repp, violino, e Aldo Gentileschi, pianoforte. Gli artisti, provenienti dai palcoscenici di tutto il mondo, presentano un modo particolare e assai divertente di “fare” musica classica. Scherzi, tic, provocazioni musicali intessono la trama di questo concerto sui generis.

Il risultato è irresistibile: un’ora e mezza buona di travolgente delizia. D’altronde suonare e giocare soltanto in italiano sono termini distinti, mentre in inglese, tedesco e francese hanno lo stesso verbo… Per una migliore organizzazione dell’evento è gradita la prenotazione al numero 339.6013250 (segreteria dell’associazione Amici della Musica di Busca); ingresso libero con precedenza ai soci. Con il sostegno di Città di Busca, Fondazione CRC, Regione Piemonte, Sedamyl, Fondazione CRT, Banca di Caraglio, Bim Varaita. Duo Baldo Tra i tanti concerti in Italia e all’ estero, ricordiamo l'esibizione al Festival di Salisburgo nel 2010, al Musashino Cultural Foundation di Tokyo, alla Shanghai Concert Hall, al Festival Mozaic di S. Luis Obispo in California, al Centro Culturale “Roberto Cantoral” di Città del Messico, al Festival San Fruitòs de Bages a Barcellona, al Teatro Grande di Brescia e per la Società dei Concerti di Trieste e l'esibizione per la “Fondazione Arpa” con il tenore Andrea Bocelli. Nel 2018 e nel 2022, il duo ha svolto, con grande successo di pubblico e critica, due tournée negli Stati Uniti d’America.

Ricordiamo anche il successo ottenuto al maxiconcerto “Pax Mundi” in ricordo di Papa Giovanni Paolo II, trasmesso da RAI2. Da qualche anno il Duo Baldo effettua tournée internazionali tra le quali ricordiamo quelle in Cina e Taiwan, dove hanno avuto l'onore di esibirsi, con grande successo, alla National Concert Hall di Taipei e alla Beijing Concert Hall di Pechino, in un concerto che ha registrato il tutto esaurito. Il violinista Repp suona un prestigioso violino di Testore del 1736. Il pianista Gentileschi suona… il pianoforte che trova sul palco.