Scopri gli appuntamenti in programma nella Granda per questo secondo fine settimana di dicembre

La recente nevicata ha dato il via all’inverno cuneese: sono molte le realtà che con questo lungo ponte inaugurano la stagione invernale. Per conoscere le stazioni sciistiche e i centri fondo cuneesi aperti oggi, vai su: www.visitcuneese.it/dettaglio-esperienza/-/d/vacanze-neve-alpi-di-cuneo. Con la festa dell’Immacolata, per tradizione, sono stati aperti al pubblico mostre di presepi, presepi storici, meccanici e in movimento. Scoprili tutti su: www.presepiingranda.it

Manifestazioni e mercatini di Natale

Tanti appuntamenti a Santo Stefano Belbo per questo fine settimana, a partire da sabato 10 dicembre, con eventi divertenti ed emozionanti, tutti a partecipazione gratuita. Sabato 10 alle 21 il salone parrocchiale del sottochiesa ospiterà la compagnia teatrale “Le Strologhe” con “Storie da mangiare”. Carla Taglietti e Valentina Turrini interpretano Temis e Ines, due cuoche annoiate da una cucina che prevede sempre i soliti ingredienti e quindi sempre gli stessi piatti. Domenica 11 dicembre ci sarà un pomeriggio magico: dalle 14.30 in piazza Umberto I, sotto l’ala, Babbo Natale e i suoi elfi metteranno in scena “Il Natale dei bambini”, con giochi, animazione e una golosissima cioccolata calda per tutti. Info: www.facebook.com/Comune.Santo.Stefano.Belbo

Ad Alba proseguono gli appuntamenti con le Notti della Natività che ha in programma animazioni per i bambini, esibizioni musicali dal vivo e spettacoli, anche per i più grandi. Sabato 10 dicembre sarà la giornata degli zampognari di Vottignasco: dalle 16, i musici del piccolo Comune saluzzese animeranno il centro storico con antiche melodie natalizie e con brani della tradizione piemontese. Domenica 11 dicembre ci sarà lo show dal vivo, alle 16, in piazza Risorgimento, dell’Effe string Quartet, complesso di archi tutto al femminile che eseguirà un repertorio che spazia dalle melodie da film alla musica leggera e pop, fino ad arrivare a sonorità jazz e rock. Terminata l’esibizione, alle 17.30 è in programma un altro spettacolo: una musicista e il suo pianoforte verranno sollevati da terra e guarderanno dall’alto piazza Risorgimento, mentre lo strumento diffonderà su passanti e avventori dolci melodie. Info: www.facebook.com/natalealba

Sabato 10 dicembre, alle 20,30, il Circolo Acli di Mussotto d’Alba organizza la tradizionale Tombolata di Natale Online, con la diretta delle estrazioni sul canale You Tube. Una divertente serata “a distanza”, con in palio ricchi premi in generi alimentari e il grande tombolone finale. Chi non segue la diretta può comunque scoprire il giorno successivo se la propria cartella ha vinto. Info e acquisto cartelle sul sito www.aclimussotto.it

Comune e proloco di Sinio hanno organizzato alcuni eventi per le festività natalizie. Domenica 11 dicembre nel centro storico dalle 10 alle 18 ci saranno i mercatini di Natale. Dalle 12.30 si potrà pranzare con polenta e salsiccia accompagnata da un buon bicchiere di vino. Alle 15 sarà presentato il libro “Colline rosso sangue” di Mauro Rivetti. Alle 16 la proloco offrirà the caldo e panettone. Info: www.facebook.com/prolocodisinio

A Benevello prosegue nel fine settimana “Natale in Langa” con vari appuntamenti dedicati soprattutto ai più piccoli. Sabato 10 dicembre alle 17 al Salone polifunzionale del paese ci sarà lo spettacolo per la cittadinanza “La favola delle due galline” di Beppe Fenoglio. Domenica 11 ci sarà il mercatino di Natale. Alle 11 è in programma “La danza del pane”, con musiche e filastrocche per conoscere il pane. Dalle 12.30 si potrà gustare il pranzo di Natale nei locali del paese che offriranno polenta e cinghiale, cisrà con zuppa di ceci e costine, panini caldi e dolci di Natale e un’ampia selezione di spaghetti. Nel pomeriggio, a partire dalle 15, ci sarà la lettura teatralizzata “Racconto d'inverno... aspettando il Natale”. A seguire giochi all'aperto insieme alla Regina dei ghiacci Frozen. Info: www.comune.benevello.cn.it

Prosegue a Canale “YouNatale”, la serie di eventi per il Natale. Sabato 10 dicembre ci sarà il ritorno in grande stile del “Rejoicing Gospel Choir” con la band dal vivo al seguito presso la Confraternita di San Giovanni in piazza Italia, dalle 21. Alle 20 presso la bocciofila sarà servito il Bollito Misto con agnolotti in brodo, dolce, acqua, vino e caffè. Domenica 11 dicembre il centro storico sarà animato dalle 9 alle 19 dai mercatini tra prodotti tipici, idee per i doni natalizi, pezzi forti d'artigianato e molto altro ancora. Dalle 10 in poi, il centro si trasformerà in scenario per lo spettacolo itinerante della “Tequila Band”. Per tutto il giorno, in via Roma, si potrà partecipare alla scatolata benefica. Info: www.canaleonline.it

A Magliano Alfieri domenica 11 dicembre sono in programma i mercatini di Natale con i prodotti del territorio e di artigianato. Al mattino ci saranno gli zampognari di Vottignasco e, dalle 14.30, saranno presenti numerosi artisti di strada: giocolieri, acrobati e animatori, chiamati a intrattenere bambini e adulti ed un generoso Babbo Natale carico di doni per la gioia dei piccoli. Nel pomeriggio, alle 16.30, si esibirà una corale giovanile del territorio, “I mulini a vento”.

A Levice è in programma “LeviXsmas… che Natale sia!”. Domenica 11 dicembre, alle 10, via alle iscrizioni per la camminata non competitiva dei Babbi Natale. Alla partenza, prevista alle 10.30, per un percorso a tre livelli di difficoltà, sarà possibile comprare il costume; all’arrivo, verso le 12.30, ci sarà il pranzo nella casa degli Alpini. Nel pomeriggio, dalle 15.30, arriverà Santa Claus per ritirare le letterine dei bambini; a seguire gli spettacoli di magia e illusionismo, insieme a un Happy Party. Per tutta la giornata, il paese dell’alta Langa ospiterà il mercatino di Natale con dolci e vin brulè e ci sarà la merenda per i bambini. Info: www.facebook.com/comunelevice

A Savigliano prende il via questo fine settimana la rassegna “Incantevole Natale”. Gli orari di apertura saranno dalle 09.00 alle 19.30 di sabato 10, domenica 11, sabato 17 e domenica 18 dicembre. Piazza Santarosa ospiterà le Botteghe delle Meraviglie, l'area dedicata ai regali natalizi dove poter trovare prodotti enogastronomici, bigiotteria artigianale, creazioni uniche, giochi, arredo casa, oggettistica in ceramica e tanto altro ancora. Fra le attrazioni ci sarà la casa di Babbo Natale in Piazza Santarosa dove ci saranno anche numerose animazioni divertenti realizzate dai fidatissimi Elfi: bolle giganti, giocolieri, trucca bimbi, giochi di una volta e tanto altro. In Piazza Turletti, per tutta la durata dell'evento, all'interno del laboratorio, gli elfi accompagneranno bambini e adulti in attività creative tutte da scoprire. Sabato e domenica dalle 10 alle 19 ci saranno i giochi del Ludobus.

Fino al 31 dicembre al il Filatoio di Caraglio, ritorna il “Temporary Shop” dedicato alla creatività degli artigiani cuneesi. Si potranno trovare dipinti e decoupage in legno, articoli in vimini, coltelli artigianali, bambole realizzate a mano, bijoux artigianali, creazioni in stoffa, Lo Spazio Creativo sarà aperto nel fine settimana il sabato, la domenica e i festivi dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19. Ingresso libero. Info: www.filatoiocaraglio.it

A Fossano proseguono gli appuntamenti del Natale Fossanese. Domenica 11 dicembre prenderà il via la consegna delle lettere di Natale da parte dei bambini presso la casetta di Babbo Natale. Nel pomeriggio ci sarà animazione per i bambini e distribuzione di panettoni e cioccolata calda. Di fianco al Bastione la Pro Loco alle ore 12 preparerà pranzo a base di polenta al sugo. Secondo appuntamento con i Mercatini in carcere questa domenica dalle 10 alle 19: nel pomeriggio intrattenimento musicale con il gruppo “Lil’Mama Blues” e giochi per i bambini. Alle 17, presso la chiesa di S. Antonio Abate la FFM eseguirà il concerto “La buona musica: un grande classico”.

Domenica 11 e lunedì 12 dicembre torna la Fiera Nazionale del Cappone di Morozzo.

Domenica ci sarà la mostra mercato dei prodotti della terra ed è in programma l’esposizione degli esemplari più belli di capponi allevati quest’anno. Dalle 12 ci sarà la proposta gastronomica con il “Cappone no stop”, e lo street food della Proloco sotto il “Pelerin”. Per i bambini in piazza Carlo Barbero ci sarà “Alterlego‐ Cuneo”, evento di produzione di diorami con i famosi mattoncini e ci sarà anche Babbo Natale. Per i più grandi, solo domenica, visite guidate gratuite al Santuario del Brichet dalle 10 alle 12,30 e dalle 14 alle 16,30. Info e programma completo: www.comune.morozzo.cn.it

Appuntamento a Prazzo con il Mercatino di Natale e il Concerto Gospel, sabato 10 dicembre. A partire dalle ore 9 ci sarà il mercatino per le antiche vie di Prazzo Superiore. Sarà possibile fare il tour con la carrozza di Babbo Natale dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 16. Sono in programma attività di laboratorio per bambini “IL gusto dei colori” del progetto Ecomusei del Gusto dalle ore 15 alle ore 16 presso il Municipio. Verranno distribuiti vin brulè, punch, caldarroste, the, cioccolata. La musica sarà garantita da Simone Lombardo e la sua cornamusa. Alle ore 17.30 Concerto Gospel alla chiesa di Prazzo Inferiore con i Cuneo Gospel Choir.

Domenica 11 dicembre a Marmora ci saranno i Mercatini di Natale in musica. Ci Sarà Babbo Natale con un piccolo dono per tutti i bambini. Verranno distribuiti vin brulé, caffè e cioccolata calda. Musica dal vivo con il “QuBa Libre Trio”. Ad aspettare i visitatori gli alpaca di MairAlpaca che, in mattinata, potranno accompagnarli in una passeggiata nella natura fino alla Cappella di San Sebastiano, dove sarà possibile effettuare una visita guidata.

A Saluzzo proseguono gli appuntamenti con “Il tuo Natale a Saluzzo”, calendario con tante iniziative natalizie. Per tutto il giorno a Castellar il mercatino del Natale animerà il paese, lungo le vie degli Spaventapasseri, dalle 9 del mattino. Non solo un’occasione per i pensieri di Natale ma anche una giornata ricca di appuntamenti: falegnami e sculture, prodotti di territorio e piccole sorprese. Per chiudere in bellezza, ritornano i “fuochi” con uno spettacolo pirotecnico.

Per tutto il giorno Castellar e Saluzzo saranno unite da una navetta gratuita promossa da Bus Company e Fondazione Amleto Bertoni con partenza dalle 9,30 sino alle 17,30. Nel pomeriggio, Saluzzo sarà attraversata dalla musica natalizia delle cornamuse che intratterranno i visitatori durante le passeggiate in centro, illuminato dalle vetrine dei negozi aperti, dai 250 alberi di Natale e dalla splendida illuminazione artistica della cattedrale.

Dopo la recente nevicata la stazione sciistica di Pian Munè è pronta per aprire le sue piste. In base alla neve che sta scendendo e scenderà nei prossimi giorni ripartono gli impianti di risalita, partendo dal Campo scuola con Tapis roulant e percorsi per ciaspolate.

I rifugi sono aperti per gustare la tipica polenta e tanti altri piatti tradizionali. La seggiovia è aperta anche per i pedoni. Info e aggiornamenti: www.facebook.com/PianMune

A Cuneo fino al 6 gennaio è in programma l’IlluminaNatale con tanti eventi. I temi dell'iniziativa di quest’anno saranno il fiocco di neve e i cambiamenti climatici. Sabato 10 dicembre gli artigiani e i commercianti di Piazza Europa, nella casetta di legno, proporranno manufatti di qualità con l’inserimento di motivi “personalizzati” su richiesta dell’acquirente. Per tutta la giornata sono in programma iniziative solidali, mercatini di Natale nel centro storico, giri in carrozza e foto con Babbo Natale, laboratori al Museo Diocesano, spettacoli luminosi itineranti. Domenica 11, oltre alle iniziative in programma il sabato, si aggiungeranno il mercato straordinario in piazza Galimberti, musica e canti natalizi, letture animate al Museo Diocesano, visite guidate, show cooking. Info: www.cuneoilluminata.eu, aggiornamenti: www.facebook.com/cuneoilluminata

Sabato 10 e domenica 11 dicembre a Boves ci sarà il “Babbo Natale Bovesano” con mercatini, musiche, prelibatezze e animazione. Nel fine settimana sarà allestito il mercatino a tema con idee regalo artigianali proposte da un centinaio di espositori. Lo spettacolo natalizio del sabato sarà animato dai bambini delle scuole dell’infanzia. Ci sarà il Villaggio egli Elfi, il magico villaggio di Babbo Natale, la Fabbrica dei Giochi, il “Teatro degli Episodi” con musica e spettacolo. Si potranno degustare prelibatezze tipiche del Natale e partecipare alla grande polentata domenicale. Grande protagonista è appunto Babbo Natale a disposizione dei bambini per tutto il fine settimana.

Sabato 10 dicembre alle 17,30 nella Riserva naturale Crava Morozzo è in programma la «Fluo night», un'occasione per guardare la natura sotto un'altra luce. Una passeggiata al buio per scoprire la fluorescenza che ci circonda, un percorso tra natura, racconti e scoperte. Questo evento contribuisce a raccogliere fondi per la costruzione di un nuovo capanno rialzato nella riserva. Info: www.facebook.com/oasi.crava

A Ceva sabato 10 dicembre dalle 14 alle 17 la sede dei vigili del fuoco di Ceva ospiterà “Aspettando il Natale con i vigili del fuoco”, pomeriggio di attività e merenda a cura del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Ceva. Sempre sabato, alle 14 nel centro storico ci sarà anche la “Festa di Natale”, con gonfiabile, animazione, palloncini e tanto altro. Domenica 11 dicembre alle 8 in piazza del Comune torna il mercatino di Natale, con dolci e prodotti tipici e dalle 13 alle 17 dal Campanone “Sali con Babbo Natale al Campanone”, pomeriggio a cura del Cai Giovanile di Ceva con punto ristoro a cura della Pro Loco Ceva. Info: www.comune.ceva.cn.it

A Ormea sabato 10 merenda in piazza Nuova in compagnia degli Assenzio Band e di un caldo bicchiere di vin brulè. Domenica 11 dalle 10 alle 12 in piazza San Martino Laboratorio di Natale per i più piccoli a cura dell’Ippo Creattivo. Al pomeriggio in compagnia di Igor e di buona musica giochi e merenda e vin brulè in piazza Nuova. Nel fine settimana saranno anche aperti i musei etnografico e degli alpini. Per il “Magico Natale a Ormea” sabato e domenica nei cortili dei vicoli del centro storico (i “trevi”) si potranno ammirare e acquistare i lavori e i prodotti di artigiani e produttori locali: lavorazione del cuoio, ferro, legno, libri, giocattoli, formaggi e prodotti tipici. Durante il fine settimana saranno aperti il museo etnografico e il museo degli Alpini. Info: www.facebook.com/people/Pro-loco-Ormea

Fino a domenica 11 dicembre nelle piazze della provincia di Cuneo tornano le tradizionali stelle di Natale dell’Ail. Nei centri più grandi, inoltre, anche quest’anno, si potrà optare per la scelta alternativa e golosa dei “Sogni di cioccolato”, dolci stelle di cioccolato al latte o fondente, con nocciole intere e del peso di 350 grammi. L’offerta base per entrambe le soluzioni è di 12

Spettacoli, circo e concerti

Appuntamento a Dronero con la stagione teatrale “Stella Madre” organizzata da Santibriganti nei teatri di Busca, Caraglio e Dronero. Sabato 10 dicembre alle 21, al teatro Iris è in programma lo spettacolo Glove, scritto e interpretato da Max Liotta e diretto da Giuseppe Bisceglia, con musiche dal vivo di Marco Piccirillo. Il titolo è un riferimento a Glovo, uno dei più popolari servizi di consegna a domicilio e il protagonista è Idris, giovane immigrato che lavora come rider per le consegne. Info: www.santibriganti.it/provv-caraglio-busca-dronero

Al Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo sabato 10 dicembre alle ore 21 è in calendario con la commedia brillante in due atti in lingua piemontese di Luigi Oddoero “Tuta colpa dla luna” che fa parte della stagione di teatro dialettale. È una commedia comica e brillante, piena di situazioni irreali che per un verso spingono alla risata, per l'altro svelano una realtà un po' stravagante ma in cui, a volte, ci si può riconoscere. Info: www.facebook.com/cinemateatromagdaolivero

Sabato 10 dicembre nel salone parrocchiale di Bernezzo si terrà il concerto dell’associazione “Coronaria ensemble vocale”. L’evento inizierà alle 21 e, a seguire, verranno distribuiti panettone, vin brulé e cioccolata calda. Ingresso libero. Info: www.comune.bernezzo.cn.it

Sabato 10 dicembre alle 21 nella Chiesa di San Domenico ad Alba è in programma “Uto Ughi e l’orchestra Uto Ughi and Friends”. L’appuntamento che rientra nel cartellone de La Santità Sconosciuta presenta un programma che parte da Bach per arrivare a Paganini. Sarà un concerto, ma anche una lezione, con la musica che sarà spiegata da Uto Ughi, in modo chiaro e divertente. Ingresso libero. Protagonista della serata di domenica 11 sarà il quintetto d’archi dei Berliner Philharmoniker, formazione proveniente da una delle più prestigiose orchestre sinfoniche al mondo.

Sabato 10 dicembre, Borgo San Dalmazzo, si trasformerà in un teatro con “Gli Spaventastici Natali della Signora Sgrunta”, spettacolo teatrale itinerante, per le vie della città, liberamente ispirato a “Canto di Natale” (Charles Dickens), ma ambientato ai giorni nostri. Il ritrovo è previsto per le ore 14.30 in Piazza IV Novembre, dove si assisterà al primo atto. Poi lo spettacolo proseguirà in altri luoghi della città (raggiungibili a piedi in pochi minuti). Per poi concludersi, con il quinto ed ultimo atto, nuovamente in Piazza IV Novembre. Ingresso gratuito.

Appuntamento sabato 10 dicembre alle 16.30 con gli Sturmtrooper ai Magazzini Merula a Roreto di Cherasco. Gabry alla voce, Ste al basso, Eddie, Claudio e Davide alle chitarre e Sam alla batteria.

Domenica 11 dicembre a rassegna “Il circo nei quartieri” approda alle ore 16 nella Scuola Primaria Gianni Rodari ad Alba con il grande spettacolo “Fantasia” della compagnia di Paolo Miletto.

Vincitore del prestigioso premio Clown D’Oro al festival internazionale di circo di Montecarlo, Miletto con la sua famiglia si esibisce nei teatri e nei circhi di tutta Italia, con spettacoli dedicati ai bambini. In Fantasia ritroveremo i personaggi di Walt Disney, un Topolino in versione clown, ma anche giocolieri, Cowboy, l’uomo forte, tra numeri di magia, Hula Hoop e bolle di sapone. Info: www.facebook.com/CollisioniFestival

Il circo storico Peppino Medini fino all’11 dicembre in Piazza della Costituzione a Cuneo presenterà i suoi spettacoli a tema natalizio, con gli artisti più bravi del momento, con tante novità, come l'uomo laser, con babbo natale e i simpatici elfi e i personaggi più amati dai bambini. Sabato 10 dicembre spettacoli alle 16.30 e alle 21.00, domenica 11 alle 16.00 e alle 18.00. Ingresso a pagamento. Info: www.facebook.com/CircoPeppinoMedini

A Caraglio, domenica 11, alle 20.30, nella chiesa parrocchiale di Maria Vergine Assunta, si terrà il concerto di Natale del coro della Società Corale Città di Cuneo, diretta dal maestro Giuseppe Cappotto. In programma brani dalla tradizione natalizia e di autori contemporanei.

La rassegna “Domeniche a Teatro” al Teatro Toselli di Cuneo presenterà domenica 11 dicembre alle 17.30, con lo spettacolo “Che fine ha fatto Gretel? Una storia di musica e dolcetti stregati” della Compagnia Il Melarancio in coproduzione con il Teatro Potlach. Lo spettacolo racconta la storia di Hansel e Gretel, ormai diventati grandi: Hansel è un musicista talentuoso e Gretel viaggia di continuo per scoprire il mondo, cosa avranno di nuovo da raccontarci?

Arte, cultura e presepi

I Colori della Fede a Venezia: Tiziano, Tintoretto, Veronese è la mostra ospitata nel Complesso Monumentale di San Francesco con cinque pale d’altare di Tiziano Vecellio, Jacopo Robusti detto il Tintoretto e Paolo Veronese che incarnano l’essenza dell’arte veneziana. Le opere provengono da alcune tra le maggiori chiese lagunari e presentano i temi fondamentali dell’iconografia dedicata alla vita di Cristo: l’Annunciazione, il Battesimo, l’Ultima cena, la Crocifissione e la Resurrezione, offrendo una percezione di come il colore veneziano si sia posto al servizio della sacra narrazione. La mostra è visitabile, con ingresso libero, fino al 5 marzo 2023. Orario nel fine settimana: sabato e domenica: 10- 19.30. Info ed eventi : www.fondazionecrc.it

Ad Alba, nella chiesa di San Domenico si può visitare fino al 29 gennaio la mostra “Verso Caravaggio – La luce del tormento”, un viaggio per conoscere Caravaggio partendo dalla fine della tormentata vita del maestro lombardo. L’esposizione ha al centro l’opera “San Giovannino Giacente”. Nel fine settimana è aperta dalle 10 alle 18. Info: www.piemontemusei.it

La “Mostra Mercato di Presepi dal Mondo” torna domenica al Monastero di San Biagio di Mondovì, nuova sede di “Casa do Menor”. Si potranno trovare natività provenienti da Kyrgyzstan, Guatemala, Thailandia, Indonesia, Turchia, Kenia, Peru, Ecuador, Ucraina, Polonia che fino al 6 gennaio 2023 sarà possibile ammirare o acquistare. La Mostra Mercato di Presepi dal Mondo si potrà visitare tutti i sabati, le domeniche e i festivi fino all’Epifania dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19. Info: www.aquilonefarigliano.org

Ad Alba, presso la Fondazione Ferrero, fino a domenica 8 gennaio, c’è una mostra dedicata allo scrittore e partigiano Beppe Fenoglio “Canto le armi e l’uomo. 100 anni con Beppe Fenoglio”. Il percorso espositivo si articola in otto sezioni tematiche e biografiche in cui il racconto si struttura attraverso documenti autografi, immagini fotografiche e audiovisive, opere d’arte, manifesti e altri oggetti, tra cui libri e cimeli. All’ingresso della mostra sono presentate le armi di Fenoglio partigiano, in particolare una carabina M1-30 di fabbricazione americana, e la sua macchina da scrivere Olivetti. Ingresso gratuito. Info: www.fondazioneferrero.it/mostra-fenoglio

A Cherasco fino al 22 gennaio si può visitare la mostra “Joan Miró: l’alfabeto del segno e della materia” a Palazzo Salmatoris. Oltre 90 le opere esposte, di cui più di 40 di Miró,

per un’esposizione che documenta la straordinaria vita artistica del Maestro catalano. Nato

nel 1893 a Barcellona, Miró è tra i massimi esponenti del Surrealismo, ha attraversato

e influenzato la maggior parte delle correnti artistiche che hanno caratterizzato il Novecento.

Il sogno e la ricerca della massima libertà espressiva accompagnano lo spettatore

per tutta la visita, in cui le opere del pittore dialogano con le opere presenti dei maggiori artisti

internazionali. Un percorso artistico in cui sono esposti lavori anche di Dalì, De Chirico,

Capogrossi ed Hartung. Info: www.comune.cherasco.cn.it

“Mirò: sogno, forza e materia”, la mostra dedicata al celebre artista catalano, è aperta al pubblico in Casa Francotto a Busca. Domenica 11 dicembre è previsto l’abbinamento tra la mostra e gli affreschi dei fratelli Biazaci con l’apertura delle Cappelle di Santo Stefano, San Sebastiano e San Martino. Biglietteria e consegna della cartina presso Casa Francotto con apertura dalle ore 14,00. Info: info@casafrancotto.it

Il Filatoio Rosso di Caraglio, setificio seicentesco, accoglie la mostra «Steve McCurry. Texture» con cento immagini del grande fotografo statunitense che accompagna i visitatori in un viaggio che documenta etnie, popoli e culture differenti. Una narrazione che parte da una sezione dedicata al tema della manifattura e della produzione e prosegue con una galleria dei più famosi ritratti di Steve McCurry, in cui i soggetti ripresi esprimono con fierezza il loro “essere” tanto nei ricchi abiti tibetani quanto nelle più semplici vesti dei rifugiati afgani, come nel caso dell’icona Sharbat Gula. L’esposizione sarà aperta fino al 29 gennaio 2023. Orario del fine settimana: sabato, domenica dalle 10 alle 19. Biglietti: intero 12 euro, ridotto 9, ingresso gratuito fino a 6 anni e tesserati Abbonamento Musei Piemonte e Valle d’Aosta. Info: Info. www.fondazioneartea.org e www.filatoiocaraglio.it

A Bra è aperta la mostra “I Maestri”, ospitata all’interno di Palazzo Mathis, dedicata agli esponenti più rappresentativi del panorama artistico piemontese del secolo scorso (con alcune incursioni nel resto dell’Italia). Le sale affrescate dello storico edificio vedranno esposte opere di Carol Rama, Pinot Gallizio, Giacomo Soffiantino, Francesco Tabusso, Renato Guttuso, Alessandro Lupo, Mario Schifano, Arturo Martini, Piero Ruggeri, Ezio Gribaudo e Salvo, Ugo Nespolo, Omar Galliani, Aldo Mondino, Romano Reviglio, Francesco Preverino, Ermanno Barovero, Ugo Giletta e Luisa Valentini.

La mostra è visitabile ad ingresso libero dal giovedì al lunedì in orario 9/12,30 e 15/18 fino all'8 gennaio 2023. Sabato 10 dicembre l’associazione Piero Fraire proporrà una speciale visita guidata con il curatore, Gianfranco Schialvino. Info: www.turismoinbra.it

A Mondovì riapre Infinitum, l’innovativo percorso multimediale ed immersivo tra architetture, storie e personaggi nel cuore di un gioiello del barocco italiano, la Chiesa di San Francesco Saverio detta della Missione, nel centro storico di Mondovì Piazza.

Info: www.facebook.com/Infinitum-Chiesa-della-Missione-Mondovì-110105130346562